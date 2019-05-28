垃圾場聯外道路遭設路障 垃圾車出入像比「障礙賽」

2019-05-28 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



台肥公司有意收回花蓮市垃圾掩埋場重要聯外道路，繼月初在道路設鐵柵門後，今天再出招，上午吊來紐澤西護欄、交通錐等，在約200公尺的道路上以一左一右方式布設9道路障，車輛出入像比「障礙賽」。市公所人員聞訊趕到，強調這條是既成道路，台肥無權封路，現場一度充滿火藥味。

縣府建設處長鄧子榆表示，這條道路早已被認定為現有巷道（既成道路），依規定不能任意廢止或加設圍籬障礙物等，建議市公所可找警方排除路障，若有占用道路、路霸等行為，警方還可依道路交通管理處罰條例開罰。

花蓮市垃圾掩埋場鄰近七星潭，位於環保公園南側，因垃圾量已飽和，目前只供暫置、轉運之用，市公所清潔隊垃圾車收完垃圾後，取道聯外道路進入掩埋場暫存，再北運到宜蘭焚化，每天清運垃圾量約60至80公噸。

地主台肥公司月初在聯外道路設置鐵柵門，並豎起告示牌，表示該處為私人土地，依法收回使用。因為道路被封後，垃圾車進出勢必成為問題，市公所憂心引發垃圾大戰。

台肥花蓮廠長彭盛隆今天說，前年就與花蓮市公所溝通要收回土地，已延借2年，但公所承諾的「北區垃圾轉運站」遲遲未興建，台肥為發展深層海水產業決定收回，依法封閉出借土地。他強調，台肥已善盡企業責任，市公所不能毫無作為，一味把責任推給台肥。