宜蘭免費營養午餐爭議大 藍議員嗆賭「具名表決」預算

2019-05-28 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



免費營養午餐是林姿妙參選縣長主要政見，縣府編列追加預算正送縣議會審查，卻引爆爭議不休，綠營議員砲轟排擠其他建設。國民黨縣議員今天質詢時力挺，黃浴沂還嗆，如果免費營養午餐像民進黨講的如此一無是處，要不然審查到這筆追加預算時大家「具名表決」，看敢不敢把預算刪掉。

為實踐免費營養午餐政策，縣府編列1.2億元追加預算送縣議會審查，連日來縣長施政總質詢，該政策每天都被民進黨議員提出來批評。

面對藍營議員嗆賭表決預算，民進黨議會黨團表示，沒有人說不支持免費營養午餐，縣府如果有錢做，當然不反對，但縣府負債高達200多億元，4年免費營養午餐就吃掉10億元，一定會排擠其他建設預算，恐將讓縣政空轉。

議員黃浴沂今質詢表示，免費營養午餐減輕年輕爸媽養兒育女的負擔，會排擠掉什麼建設預算？民進黨執政的「蚊子館」那麼多，拿那些浪費的蚊子館經費來做免費營養午餐就夠了。

議員林騰煌稱讚縣長「有膽量」，財政如此難困，一上任就能讓政策不跳票。黃琤婷與莊淑如議員質詢時送上「讚牌」。林岳賢議員建議，為了讓孩子吃更好，除了免費營養午餐，請縣府再加碼補助牛奶或高鈣飲料。