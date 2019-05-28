台肥阻垃圾車 與清潔隊爆拉扯衝突

2019-05-28 16:15 中央社 花蓮縣28日電



花蓮市垃圾場轉運站長年以台肥土地為聯外道路，台肥決定收回，今天中午無預警封路，現場台肥廠方一度與清潔隊長吳慶展發生拉扯衝突，但台肥最終仍讓步讓垃圾車通行。

花蓮市垃圾掩埋場位處七星潭南段海岸，因垃圾量已飽和，目前只供暫置、轉運之用，市公所清潔隊垃圾車收完垃圾後，經由這條道路進入掩埋場暫存，再北運到宜蘭焚化，每天清運垃圾量約60至80公噸。

近日地主台肥公司在道路設置鐵柵門，並豎起告示牌，表示該處為私人土地。今天鐵柵門開啟，但找來吊車在沿路設置多座紐澤西護欄，阻擋垃圾車通行。

台肥花蓮廠長彭盛隆說，這條道路為公司資產，每年一約租給市公所，因有開發需求，公司董事會決議收回，2017年就與花蓮市公所溝通，已充分善盡告知責任；此外，垃圾場北側現有道路仍可對外通行，請花蓮市公所尊重公司股東權益，改以其他道路進出掩埋場。

清潔隊長吳慶展認為此為既成道路，市公所也發文在案，若垃圾車不能通行而改為更小條路行駛，夜間安全堪慮。

由於雙方各有堅持，言語爭執不休情況下發生拉扯衝突。警方獲報也到場維持秩序，衝突未擴大。

花蓮市長魏嘉賢指出，這條道路是民國70幾年就存在的既成道路，台肥所指的另條道路是狹窄的自行車道，垃圾車無法行駛，不願見到台肥貿然封路而演變成垃圾大戰。

縣府建設處都市計畫科指出，此路段為供公眾通行的既成道路，不能任意廢止或私自加設圍籬障礙物阻撓人車通行，建議市公所循法律途徑解決。