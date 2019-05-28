親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

館長有7前科？李天鐸凸顯國軍高層法治素養有待加強

藍營砸水球也難擋！立院65票通過李進勇人事案

台肥阻垃圾車 與清潔隊爆拉扯衝突

2019-05-28 16:15中央社 花蓮縣28日電

花蓮市垃圾場轉運站長年以台肥土地為聯外道路，台肥決定收回，今天中午無預警封路，現場台肥廠方一度與清潔隊長吳慶展發生拉扯衝突，但台肥最終仍讓步讓垃圾車通行。

花蓮市垃圾掩埋場位處七星潭南段海岸，因垃圾量已飽和，目前只供暫置、轉運之用，市公所清潔隊垃圾車收完垃圾後，經由這條道路進入掩埋場暫存，再北運到宜蘭焚化，每天清運垃圾量約60至80公噸。

近日地主台肥公司在道路設置鐵柵門，並豎起告示牌，表示該處為私人土地。今天鐵柵門開啟，但找來吊車在沿路設置多座紐澤西護欄，阻擋垃圾車通行。

台肥花蓮廠長彭盛隆說，這條道路為公司資產，每年一約租給市公所，因有開發需求，公司董事會決議收回，2017年就與花蓮市公所溝通，已充分善盡告知責任；此外，垃圾場北側現有道路仍可對外通行，請花蓮市公所尊重公司股東權益，改以其他道路進出掩埋場。

清潔隊長吳慶展認為此為既成道路，市公所也發文在案，若垃圾車不能通行而改為更小條路行駛，夜間安全堪慮。

由於雙方各有堅持，言語爭執不休情況下發生拉扯衝突。警方獲報也到場維持秩序，衝突未擴大。

花蓮市長魏嘉賢指出，這條道路是民國70幾年就存在的既成道路，台肥所指的另條道路是狹窄的自行車道，垃圾車無法行駛，不願見到台肥貿然封路而演變成垃圾大戰。

縣府建設處都市計畫科指出，此路段為供公眾通行的既成道路，不能任意廢止或私自加設圍籬障礙物阻撓人車通行，建議市公所循法律途徑解決。

垃圾車魏嘉賢
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

為基隆優質街頭藝人加油 周末拿發票換打賞券

2019-05-28 15:07

六種語言通譯 花蓮婦女中心提供免費法律諮詢

2019-05-28 15:03

基隆遊艇展又來了 海陸玩樂名額500個快預約

2019-05-28 14:50

雙重基隆味！ 廟口天婦羅遇見小卷令人驚豔

2019-05-28 13:59

近600個工作在等 宜蘭6月1日現場徵才

2019-05-28 09:48

質詢答非所問…議員諷跳針姐 林姿妙：我會做事

2019-05-27 23:38

北五堵研發新鎮 基隆新契機

2019-05-27 23:31

台泥代燒花蓮垃圾 和平村民掛抗議布條

2019-05-27 23:23

花蓮文面國寶剩1人 議員促設文面文史館

2019-05-27 23:17

產博會後招商成果在那 林右昌：廠商找不到地跑去桃園

2019-05-27 18:00

宜縣議員諷「跳針姐」有如韓國瑜 林姿妙：我會做事

2019-05-27 17:23

花蓮垃圾擬在台泥燒 秀林鄉民家門前貼抗議標語反彈

2019-05-27 16:58

逾萬車主尚未繳牌照稅 東縣稅務局提醒車主儘速繳納

2019-05-27 16:42

花蓮文面國寶只剩1人 縣議員促成立文面文史館

2019-05-27 16:12

宜蘭淪陷紅火蟻疫區 洋芋片誘毒蟻出穴灌藥GG了

2019-05-27 11:57

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

台灣真奇「廟」 330棚布袋戲歌仔戲棚齊聚高鐵演出酬神

2019-05-27 18:56

桃園龜山又淹水了 水深30公分淹小腿肚

2019-05-28 11:49

連續3起死亡火警 燒出屏東弱勢照顧漏洞

2019-05-27 17:56

韓國瑜政策助北漂師回高雄 開出119名台閩介聘單調缺

2019-05-28 10:26

嘉義縣有17支固定移動測速相機 治安系統下月完成

2019-05-28 12:39

要求嘉縣府員工簽合約 內含縣長政見違背受罰惹議

2019-05-27 17:55

宜縣議員諷「跳針姐」有如韓國瑜 林姿妙：我會做事

2019-05-27 17:23

韓國瑜假日跑行程選總統 高市議員批荒謬不可行

2019-05-27 20:06

台中花博虧14億 市府檢討報告：未來30年長期效益450億

2019-05-28 11:06

高鐵苗栗車站特定區有利多 議員認為發展指日可待

2019-05-27 19:03

淡水輕軌橋墩安全「島」分隔？ 淡金路半邊淹水半邊乾

2019-05-28 12:56

國家地理雜誌「黃框」進駐魚鱗天梯 限時120小時框住新竹

2019-05-28 07:41

屏東小六男童靠游泳身高170cm 破縣運紀錄奪金

2019-05-28 09:47

台北市掃除oBike 交通局長：看到一輛拖一輛

2019-05-28 13:52

聽侯友宜答詢 綠議員：韓國瑜要無地自容

2019-05-28 13:14

捕獲野生小英 蔡英文現身台中街頭吃豐仁冰

2019-05-27 21:23

高雄中華路左營地下道填平 居民憂兩側溝未完工恐積水

2019-05-27 21:45

產博會後招商成果在那 林右昌：廠商找不到地跑去桃園

2019-05-27 18:00

【即時短評】台南立委1選區藍綠整合與否 左右勝選

2019-05-27 21:41

台北魚市改建追加2.75億 柯文哲：向議會認罪

2019-05-27 20:38

雙重基隆味！ 廟口天婦羅遇見小卷令人驚豔

2019-05-28 13:59

北五堵研發新鎮 基隆新契機

2019-05-27 23:31

大雨特報 二重疏洪道積水道路管制

2019-05-28 11:34

「高雄光頭日」22日登場 今天先暖身吸引不少光頭族

2019-05-27 21:03

郭台銘聽到嘉市人才濟濟 黃敏惠：眼睛都亮起來

2019-05-28 12:37

影／苗栗高鐵區 烏秋護地盤狂追騎士

2019-05-28 13:44

市場改建追加預算 柯文哲認罪：市府團隊集體盲目

2019-05-28 00:41

中市警局大樓完工2年不搬？議員擔心新厝變舊屋

2019-05-27 17:32

他以為一生就在工廠 意外當了36年書記官

2019-05-28 14:27

麥寮港改制連署公投未達門檻 張麗善：尋他管道續爭取

2019-05-28 11:55

黃國昌批屏東是黑道故鄉？ 潘孟安：我不以為然！

2019-05-28 10:22

枸杞打造神龜祝壽 民眾鑽轎腳祝壽就能帶回家

2019-05-28 12:56

桃園大雨楊梅下最多 龜山積水達30公分

2019-05-28 11:55

生前常請119幫忙 遺願捐救護車家人在告別式如願

2019-05-27 17:35

與員工「約法三章」 嘉縣府惹議

2019-05-27 23:11

浪子變孝子 養524隻流浪犬成救援達人

2019-05-27 19:04

竹市動物園2年死39隻 議員關切

2019-05-27 23:50

諷刺有人穿了西裝忘百姓 藍議員：林姿妙跑攤深入基層

2019-05-28 10:09

終於盼來公車 高市杉林兩地長輩外出不求人

2019-05-27 19:01

嘉市招牌、電纜線混亂 議員批：缺乏城市美學

2019-05-28 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top