議員質疑預算偏低 花蓮客家處：多元管道爭取經費

2019-05-28 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮客家事務處每年編列預算僅2千多萬元，縣議員王燕美今天質疑預算偏低，甚至不及辦一次夏戀嘉年華的3800萬元。客家處長彭偉族說明，預算不含人事費用，且客家處經由多元管道爭取經費，今年到5月底已執行的中央補助經費就有近4千萬元，還在提案爭取的有上億元，此外，客家鄉親的相關費用不僅編在客家處，也散編在各局處，縣府仍很照顧客家族群。

花蓮縣議會今天總質詢，王燕美說，縣內客家鄉親占總人口近四分之一，但客家事務處經費只有2300餘萬元，僅及全縣總預算221億元的0.17%；反觀其他局處，觀光處3億多元，原民處更多達8億餘元，身為客家人的她，替客家人叫屈，縣府若不重視客家人，就返回以前列為一個科就好。

客家事務處長彭偉族會後說明，客家處自98年從民政處客家事務科獨立出來，這幾年客家人口沒變，約10萬8000人，不過服務需求變多，客家處每年編列的預算規模略有增加，但經費主要來源仍以提案向中央部會爭取競爭型經費補助為主，中央補助也是逐年增加。

今年客家處預算循往例編列，縣負擔1518萬3000元，中央補助款724萬9000元，但不包含人事費用，人事費是掛在行研處統一編列；目前正執行的預算總數5941萬7170元，其中包含3698餘萬元的中央補助款，另已提案爭取的還有上億元，目前執行中的大計畫，包括客庄吉安的特色建設、壽豐的客家廊道、富里鄉的客家特色莊園等。