親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

專訪／王金平：台灣有2大危機 我當總統才能解決

為基隆優質街頭藝人加油 周末拿發票換打賞券

2019-05-28 15:07聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆文化局6月1、2日，將於市民廣場，舉辦「街角有藝思－108年基隆市街頭藝人推廣活動」，民眾可憑今年5-6月份發票，於現場服務處兌換50元打賞券，為優質街頭藝人打賞加油，每場100張，換完為止。

今天記者會中，副市長林永發與文化局副局長李添慶，邀請市民朋友參與這場盛會；持有基隆、台中及雙北街頭藝人許可證的溫牧，默默坐在桌角，臨場繪製林永發，才一下子功夫，可愛的Q板林永發就出爐了，讓人眼睛一亮。

文化局表示，6月1日及6月2日兩天18時至21時，於市民廣場舉辦的「街角有藝思－108年基隆市街頭藝人推廣活動」，邀請宅吉Band、海科樂團、卡住先生、常樂兒等表演團隊進行演出。

活動現場設置創意DIY襪子娃娃、超輕粘土創作、百變造型氣球、打包帶創作及童玩、吸管創作編織、紙類藝術、黏土藝術、串珠、編織藝術、童玩、中國結、人像速寫、Q版手繪等多樣展演攤位，與民眾進行互動。

活動當晚6時起，民眾可憑今年5-6月份發票於現場服務處兌換50元打賞券，為優質街頭藝人打賞加油。

文化局副局長李添慶表示，自去年起，配合文化部推動街頭藝人證照制度變革，取消街頭藝人技藝評比，改採申請後參與研習之方式核發許可證，並開放持有其他縣市有效期限內證件者換發本市許可證。今年北北基桃四縣市合作機制正洽談中。

本年度持續辦理申請及換證作業，於4月30日截止收件，新申請224件，391人次；換發76件，102人次，並於5月18、19日辦理第一梯次研習，第二梯次將於6月1、2日辦理，預定於6月底前，完成審議並寄發許可證。

街頭藝人溫牧，早上默默坐在桌角，臨場繪製副市長林永發，才一下子功夫，可愛的Q板林...
街頭藝人溫牧，早上默默坐在桌角，臨場繪製副市長林永發，才一下子功夫，可愛的Q板林永發就出爐了。記者吳淑君／攝影
分享

街頭藝人文化局基隆
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

議員質疑預算偏低 花蓮客家處：多元管道爭取經費

2019-05-28 15:32

六種語言通譯 花蓮婦女中心提供免費法律諮詢

2019-05-28 15:03

基隆遊艇展又來了 海陸玩樂名額500個快預約

2019-05-28 14:50

雙重基隆味！ 廟口天婦羅遇見小卷令人驚豔

2019-05-28 13:59

近600個工作在等 宜蘭6月1日現場徵才

2019-05-28 09:48

質詢答非所問…議員諷跳針姐 林姿妙：我會做事

2019-05-27 23:38

北五堵研發新鎮 基隆新契機

2019-05-27 23:31

台泥代燒花蓮垃圾 和平村民掛抗議布條

2019-05-27 23:23

花蓮文面國寶剩1人 議員促設文面文史館

2019-05-27 23:17

產博會後招商成果在那 林右昌：廠商找不到地跑去桃園

2019-05-27 18:00

宜縣議員諷「跳針姐」有如韓國瑜 林姿妙：我會做事

2019-05-27 17:23

花蓮垃圾擬在台泥燒 秀林鄉民家門前貼抗議標語反彈

2019-05-27 16:58

逾萬車主尚未繳牌照稅 東縣稅務局提醒車主儘速繳納

2019-05-27 16:42

花蓮文面國寶只剩1人 縣議員促成立文面文史館

2019-05-27 16:12

宜蘭淪陷紅火蟻疫區 洋芋片誘毒蟻出穴灌藥GG了

2019-05-27 11:57

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

男人想當硬漢應多吃竹筍！網路笑話原來出於此

2019-05-27 16:19

台灣真奇「廟」 330棚布袋戲歌仔戲棚齊聚高鐵演出酬神

2019-05-27 18:56

桃園龜山又淹水了 水深30公分淹小腿肚

2019-05-28 11:49

連續3起死亡火警 燒出屏東弱勢照顧漏洞

2019-05-27 17:56

韓國瑜政策助北漂師回高雄 開出119名台閩介聘單調缺

2019-05-28 10:26

要求嘉縣府員工簽合約 內含縣長政見違背受罰惹議

2019-05-27 17:55

嘉義縣有17支固定移動測速相機 治安系統下月完成

2019-05-28 12:39

宜縣議員諷「跳針姐」有如韓國瑜 林姿妙：我會做事

2019-05-27 17:23

韓國瑜假日跑行程選總統 高市議員批荒謬不可行

2019-05-27 20:06

台中花博虧14億 市府檢討報告：未來30年長期效益450億

2019-05-28 11:06

高鐵苗栗車站特定區有利多 議員認為發展指日可待

2019-05-27 19:03

國家地理雜誌「黃框」進駐魚鱗天梯 限時120小時框住新竹

2019-05-28 07:41

屏東小六男童靠游泳身高170cm 破縣運紀錄奪金

2019-05-28 09:47

捕獲野生小英 蔡英文現身台中街頭吃豐仁冰

2019-05-27 21:23

淡水輕軌橋墩安全「島」分隔？ 淡金路半邊淹水半邊乾

2019-05-28 12:56

高雄中華路左營地下道填平 居民憂兩側溝未完工恐積水

2019-05-27 21:45

產博會後招商成果在那 林右昌：廠商找不到地跑去桃園

2019-05-27 18:00

聽侯友宜答詢 綠議員：韓國瑜要無地自容

2019-05-28 13:14

【即時短評】台南立委1選區藍綠整合與否 左右勝選

2019-05-27 21:41

台北魚市改建追加2.75億 柯文哲：向議會認罪

2019-05-27 20:38

台北市掃除oBike 交通局長：看到一輛拖一輛

2019-05-28 13:52

北五堵研發新鎮 基隆新契機

2019-05-27 23:31

「高雄光頭日」22日登場 今天先暖身吸引不少光頭族

2019-05-27 21:03

中市警局大樓完工2年不搬？議員擔心新厝變舊屋

2019-05-27 17:32

市場改建追加預算 柯文哲認罪：市府團隊集體盲目

2019-05-28 00:41

郭台銘聽到嘉市人才濟濟 黃敏惠：眼睛都亮起來

2019-05-28 12:37

逾萬車主尚未繳牌照稅 東縣稅務局提醒車主儘速繳納

2019-05-27 16:42

花蓮垃圾擬在台泥燒 秀林鄉民家門前貼抗議標語反彈

2019-05-27 16:58

麥寮港改制連署公投未達門檻 張麗善：尋他管道續爭取

2019-05-28 11:55

黃國昌批屏東是黑道故鄉？ 潘孟安：我不以為然！

2019-05-28 10:22

桃園大雨楊梅下最多 龜山積水達30公分

2019-05-28 11:55

生前常請119幫忙 遺願捐救護車家人在告別式如願

2019-05-27 17:35

枸杞打造神龜祝壽 民眾鑽轎腳祝壽就能帶回家

2019-05-28 12:56

大雨特報 二重疏洪道積水道路管制

2019-05-28 11:34

浪子變孝子 養524隻流浪犬成救援達人

2019-05-27 19:04

與員工「約法三章」 嘉縣府惹議

2019-05-27 23:11

影／苗栗高鐵區 烏秋護地盤狂追騎士

2019-05-28 13:44

竹市動物園2年死39隻 議員關切

2019-05-27 23:50

終於盼來公車 高市杉林兩地長輩外出不求人

2019-05-27 19:01

雙重基隆味！ 廟口天婦羅遇見小卷令人驚豔

2019-05-28 13:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top