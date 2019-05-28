為基隆優質街頭藝人加油 周末拿發票換打賞券

2019-05-28 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市文化局6月1、2日，將於市民廣場，舉辦「街角有藝思－108年基隆市街頭藝人推廣活動」，民眾可憑今年5-6月份發票，於現場服務處兌換50元打賞券，為優質街頭藝人打賞加油，每場100張，換完為止。

今天記者會中，副市長林永發與文化局副局長李添慶，邀請市民朋友參與這場盛會；持有基隆、台中及雙北街頭藝人許可證的溫牧，默默坐在桌角，臨場繪製林永發，才一下子功夫，可愛的Q板林永發就出爐了，讓人眼睛一亮。

文化局表示，6月1日及6月2日兩天18時至21時，於市民廣場舉辦的「街角有藝思－108年基隆市街頭藝人推廣活動」，邀請宅吉Band、海科樂團、卡住先生、常樂兒等表演團隊進行演出。

活動現場設置創意DIY襪子娃娃、超輕粘土創作、百變造型氣球、打包帶創作及童玩、吸管創作編織、紙類藝術、黏土藝術、串珠、編織藝術、童玩、中國結、人像速寫、Q版手繪等多樣展演攤位，與民眾進行互動。

活動當晚6時起，民眾可憑今年5-6月份發票於現場服務處兌換50元打賞券，為優質街頭藝人打賞加油。

文化局副局長李添慶表示，自去年起，配合文化部推動街頭藝人證照制度變革，取消街頭藝人技藝評比，改採申請後參與研習之方式核發許可證，並開放持有其他縣市有效期限內證件者換發本市許可證。今年北北基桃四縣市合作機制正洽談中。