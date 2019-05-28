六種語言通譯 花蓮婦女中心提供免費法律諮詢

2019-05-28 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣政府社會處由婦女中心聘請律師，提供婦女免費法律諮詢服務，每月雙周周五下午在社福館三樓，現場並提供泰國、越南等新住民多語翻譯服務，法律諮詢採事先預約，律師提供單次諮詢服務。

社會處指出，女性法律諮詢服務時間每個月兩次，訂於每月逢雙周的周五下午2時至5時，律師提供單次諮詢服務，不包含代為撰狀及委任訴訟等後續行為。六月諮詢時間為6月14日及6月28日；現場也有資深新住民可提供多語通譯服務，有泰國、越南、印尼、柬埔寨、英文、中文6種語言。

今年起由縣府社會處於社福館三樓設立「花蓮縣婦女福利服務中心」，並為擴大服務對象及增加活動多樣性，併入「花蓮縣新住民家庭服務中心」，讓也是社區婦女的一分子新住民也可以參加活動，一般婦女也可以跟新住民學習異國文化。中心並提供婦女福利諮詢、多語關懷專線、心理諮商、培力才藝課程、親子活動，並規畫花好學苑活動空間。