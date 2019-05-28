六種語言通譯 花蓮婦女中心提供免費法律諮詢
花蓮縣政府社會處由婦女中心聘請律師，提供婦女免費法律諮詢服務，每月雙周周五下午在社福館三樓，現場並提供泰國、越南等新住民多語翻譯服務，法律諮詢採事先預約，律師提供單次諮詢服務。
社會處指出，女性法律諮詢服務時間每個月兩次，訂於每月逢雙周的周五下午2時至5時，律師提供單次諮詢服務，不包含代為撰狀及委任訴訟等後續行為。六月諮詢時間為6月14日及6月28日；現場也有資深新住民可提供多語通譯服務，有泰國、越南、印尼、柬埔寨、英文、中文6種語言。
今年起由縣府社會處於社福館三樓設立「花蓮縣婦女福利服務中心」，並為擴大服務對象及增加活動多樣性，併入「花蓮縣新住民家庭服務中心」，讓也是社區婦女的一分子新住民也可以參加活動，一般婦女也可以跟新住民學習異國文化。中心並提供婦女福利諮詢、多語關懷專線、心理諮商、培力才藝課程、親子活動，並規畫花好學苑活動空間。
「花好學苑」的活動空間做為與各種身分角色的女性朋友，以及各領域關注女性議題的社區民眾的對話交流空間，現場設有木地板互動區、多媒體視聽吧檯、沙發區等空間，開館時間為周二至周六上午9時至12時、下午2時至5時，設有粉絲專頁定期公告活動資訊，歡迎民眾上網搜尋。
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