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基隆遊艇展又來了 海陸玩樂名額500個快預約

2019-05-28 14:50聯合報 記者吳淑君╱即時報導

第二屆基隆星晨碼頭精緻遊艇展海上嘉年華來了，5月31日至6月2日，在北台灣最大遊艇港八斗子星晨碼頭登場，邀遊艇產業、水上遊憩等海洋產業參與，不僅在水域有多項免費體驗活動，陸域也有品牌展示與草地亮點，採線上預約，共500個名額。

副市長林永發、基隆區漁會理事長游日興、產發處海洋事務科長蔡馥嚀和主辦單位代表，今天一起開記者會，邀民眾前往參加。

海洋事務科蔡馥嚀科長表示，這項海上嘉年華，為即將到來鎖管季、潮境海灣節等活動宣布開跑，延續去年邀請遊艇產業、水上遊憩等海洋產業參與。活動提供立槳，獨木舟，帆船及遊艇試乘體驗，需先上網預約，並結合陸域特色船艇與器材設備展示。

海大文創市集與帆船賽在6月1日啟航，區漁會提供小卷試吃，今年有攝影比賽，歡迎大家拍攝遊艇之美。

主辦單位指出，參展廠商，不僅有遊艇產業上中下游業者，包括遊艇碼頭管理、修造船廠、遊艇經銷代理、遊艇保養管理服務、遊艇俱樂部、遊艇旅遊及水上遊憩等廠商，更結合異業廠商，包括酒商、錶商、運動休閒、露營車、智慧動能自行車、海大、海科館、基隆區漁會、台灣扶助弱勢創業協會及攝影學院共襄盛舉。

精緻遊艇展，相關活動訊息，可上

官方網站：http://www.starlightharbour.com.tw/

FB粉絲團：https://reurl.cc/eZavR

水域免費體驗活動報名：https://reurl.cc/qX13p ，

YACHT FUN海上派對：https://reurl.cc/OeDb9

魅點‧我最靚攝影比賽：https://reurl.cc/9QyEX

或洽主辦昇鴻建設(02)2469-1653。

第二屆基隆星晨碼頭精緻遊艇展海上嘉年，5月31日至6月2日，在北台灣最大遊艇港八...
第二屆基隆星晨碼頭精緻遊艇展海上嘉年，5月31日至6月2日，在北台灣最大遊艇港八斗子星晨碼頭登場。圖／昇鴻公司提供
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第二屆基隆星晨碼頭精緻遊艇展海上嘉年，5月31日至6月2日，在北台灣最大遊艇港八...
第二屆基隆星晨碼頭精緻遊艇展海上嘉年，5月31日至6月2日，在北台灣最大遊艇港八斗子星晨碼頭登場。圖／昇鴻公司提供
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第二屆基隆星晨碼頭精緻遊艇展海上嘉年，5月31日至6月2日，在北台灣最大遊艇港八斗子星晨碼頭登場。圖／昇鴻公司提供
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