台東原民健康操賽秀活力 阿嬤：好像回到年輕的自己

2019-05-28 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



108年「原住民族長期照顧-文化健康站活力健康操活動-台東區初賽」今天在台東縣立體育館登場，一連4天賽事吸引77站報名參賽，所有年紀加起來超過萬歲的阿公、阿嬤們，展現年輕活力，跳跳唱唱好不歡樂。70歲排灣族阿嬤揪谷開心說：「我好像回到年輕的自己了」。

「來！上上下下、左左右右，1234、2234」每支參賽的健康站，在指導老師的帶領下，隨著挑選的音樂節奏擺動全身上下，一下甩手、一下扭臀，完全看不出這些原民長輩們，都是舞林高手，表演整齊度、完整度不輸年輕人，場上場下一起同歡，宛如豐年慶典熱鬧。

一年一度的「原住民族長期照顧-文化健康站活力健康操活動-台東區初賽」，下午1點正式開賽，包括台東縣長饒慶鈴、原民會社會福利處長林正儀共襄盛舉。饒慶鈴表示，縣府長期重視關心原鄉部落老人及健康議題，積極成立文化健康站，台東縣部落文化健康站已成為全國設置最多的縣市。

「跳10分鐘不會喘，身體很健康的很呢！」70歲排灣族阿嬤揪谷開心說，3年前參加部落文化健康站，發現我愈來愈年輕了，每天唱唱跳跳身體變好，心情也很快樂。