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專訪／王金平：台灣有2大危機 我當總統才能解決

蘭嶼綠島觀光季 民宿業發起1人背1公斤垃圾離開

2019-05-28 14:37中央社 台東縣28日電

民宿業者發起「1人多背1公斤救救蘭嶼和綠島」。本報資料照片
民宿業者發起「1人多背1公斤救救蘭嶼和綠島」。本報資料照片
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高雄減少台東垃圾進廠，蘭嶼綠島垃圾掩埋場清運停擺5個月，垃圾爆滿，已進入觀光旺季，垃圾問題堪憂。民宿業者發起「1人多背1公斤救救蘭嶼和綠島」。

台東各鄉鎮垃圾掩埋場都已接近飽和，新建的焚化廠又未啟用，垃圾運送到高雄焚化廠；不過，從4月初高雄減少台東垃圾進場，使得台東垃圾問題迫在眉睫。

離島蘭嶼、綠島情況更嚴重，由於離島垃圾必須先走水路運到台東，接著走陸路運經南迴公路到高雄，利潤不高，因此從今年初開始，沒有包商承包離島垃圾清運業務，蘭嶼、綠島垃圾掩埋場垃圾已堆了2層樓高。

台東縣環保局今天第6度招標蘭嶼、綠島委外清運，綠島已經順利招標，垃圾危機減緩；蘭嶼雖然有1業者投標，但因廠商認為原標價毫無利潤，希望提高價錢，因此還有待縣政府同意，簽辦超底價決標相關程序後才能決標。

台東縣政府環保局長謝清泉表示，目前高雄焚化廠1週只收台東140噸的垃圾，每天只能1車20公噸的轉運量，根本是「杯水車薪」，台東1天的垃圾量就有87公噸，因此也無法消耗蘭嶼的垃圾。

謝清泉表示，蘭嶼每天的垃圾量是2公噸，目前已進入觀光旺季，垃圾將暴增，如果再無包商願意處理，後果不堪設想，縣政府已和環保署協調，希望能找到更多的經費，提高業者承包意願。但是，最好解決辦法還是應該啟動台東焚化廠。

蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧表示，目前垃圾掩埋場的垃圾都裝在太空包內，只要有業者得標，就能馬上將垃圾清運出去，雖然垃圾已飽和，但還有容納的空間。另外，延平鄉公所支援一台垃圾車，垃圾不落地的問題也會獲得解決。

迦拉牧說，為了讓蘭嶼垃圾減量，鄉公所最近邀請業者到蘭嶼島，示範分解輪胎和塑膠類變成石油，如果可行，鄉公所將引進這套機器，屆時蘭嶼的垃圾就會減量。

長期關懷蘭嶼社會問題的「蘭嶼隊長」瑪拉歐斯表示，垃圾是蘭嶼近20年最棘手問題。近年在蘭嶼觀光發展進入爬升階段，垃圾量也進入高峰，再加上2家便利商店、兩家超市的開張，垃圾更進以倍數增加，種類更複雜。

瑪拉歐斯表示，解決蘭嶼垃圾問題，首先必須由當地居民及遊客進行垃圾減量，呼籲遊客1人1公斤將自己的垃圾帶回台灣；此外，地方政府也應該爭取中央輔導補助，聘用部落環保員清運回收垃圾、進行環境保護監測，更要購置效能更好的回收器材及垃圾減量設備。

蘭嶼島兩隻魚民宿業者說，為了島上永續經營，蘭嶼、綠島民宿業者推動「1人多背1公斤，蘭嶼綠島亮晶晶」、「1人多背1公斤救救蘭嶼綠島」，業者發給住宿旅客1個袋子，讓遊客將垃圾帶離蘭嶼、綠島。

蘭嶼台東綠島
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