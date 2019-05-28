雙重基隆味！ 廟口天婦羅遇見小卷令人驚豔

2019-05-28 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



又到了小卷盛產季節，為了讓基隆孩子了解基隆在地食材，基隆市政府和基隆區漁會，共同主辦幸福席卷午星級料理比賽，以小卷為主角發揮創意，6月2日早上10點，要在碧砂漁港總決賽，今天市府開記者會預告，國小組帶來的廟口天婦羅魚漿遇見小卷，最讓人驚豔。

基隆市政府今天在市務會議後記者會指出，經日前初選，進入總決賽的有，國小親子裝組23組，國中便當組10組，高中宴席組9組，比賽當天，基隆區漁會提供新鮮小卷給選手料理，並邀餐廳大廚擔任評審，市長夫人吳秋英也會來露一手，將評出金牌主廚1名，獎金3000元禮券，銀牌主廚3名，獎金2000元禮券，銅牌主廚5名拌手禮。

各組代表今天各帶了自己作品前來，其中國小親子裝組吳昭儀和吳宏心最讓人驚豔。

媽媽吳昭儀說，她和女兒討論後，把小卷的頭和身體分開，取出身體內臟，再找好姐妹，基隆廟口一口吃天婦羅老闆娘贊助，把他們做天婦羅的原料花枝漿塞進小卷內，蒸熟後擺盤上桌，花枝漿裡還含有綠藻，很健康的食材。