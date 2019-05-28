親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

開第一槍！李進勇將任主委 中選會委員張淑中請辭

選舉產生器 蔡英文總統有幾個「第二故鄉」？

雙重基隆味！ 廟口天婦羅遇見小卷令人驚豔

2019-05-28 13:59聯合報 記者吳淑君╱即時報導

又到了小卷盛產季節，為了讓基隆孩子了解基隆在地食材，基隆市政府和基隆區漁會，共同主辦幸福席卷午星級料理比賽，以小卷為主角發揮創意，6月2日早上10點，要在碧砂漁港總決賽，今天市府開記者會預告，國小組帶來的廟口天婦羅魚漿遇見小卷，最讓人驚豔。

基隆市政府今天在市務會議後記者會指出，經日前初選，進入總決賽的有，國小親子裝組23組，國中便當組10組，高中宴席組9組，比賽當天，基隆區漁會提供新鮮小卷給選手料理，並邀餐廳大廚擔任評審，市長夫人吳秋英也會來露一手，將評出金牌主廚1名，獎金3000元禮券，銀牌主廚3名，獎金2000元禮券，銅牌主廚5名拌手禮。

各組代表今天各帶了自己作品前來，其中國小親子裝組吳昭儀和吳宏心最讓人驚豔。

媽媽吳昭儀說，她和女兒討論後，把小卷的頭和身體分開，取出身體內臟，再找好姐妹，基隆廟口一口吃天婦羅老闆娘贊助，把他們做天婦羅的原料花枝漿塞進小卷內，蒸熟後擺盤上桌，花枝漿裡還含有綠藻，很健康的食材。

基隆小卷遇見廟口天婦羅，雙重基隆味，這道菜她名取名為「綠野鮮蹤」，她們還搭配服裝，像是來到有如童話的仙境，享用美食，她們有信心拿冠軍，成為金牌主廚。

東光國小吳昭儀和吳宏心，帶來廟口天婦羅花枝魚漿遇見小卷，口感令人驚豔。記者吳淑君...
東光國小吳昭儀和吳宏心，帶來廟口天婦羅花枝魚漿遇見小卷，口感令人驚豔。記者吳淑君／攝影
分享
小卷創意料理，讓人口水直流。記者吳淑君／攝影
小卷創意料理，讓人口水直流。記者吳淑君／攝影
分享
小卷創意料理，讓人口水直流。記者吳淑君／攝影
小卷創意料理，讓人口水直流。記者吳淑君／攝影
分享
東光國小吳昭儀和吳宏心，帶來廟口天婦羅花枝魚漿遇見小卷，口感令人驚豔。記者吳淑君...
東光國小吳昭儀和吳宏心，帶來廟口天婦羅花枝魚漿遇見小卷，口感令人驚豔。記者吳淑君／攝影
分享
小卷創意料理，讓人口水直流。記者吳淑君／攝影
小卷創意料理，讓人口水直流。記者吳淑君／攝影
分享
廟口天婦羅花枝魚漿遇見小卷，口感令人驚豔。記者吳淑君／攝影
廟口天婦羅花枝魚漿遇見小卷，口感令人驚豔。記者吳淑君／攝影
分享

基隆禮券親子
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

近600個工作在等 宜蘭6月1日現場徵才

2019-05-28 09:48

質詢答非所問…議員諷跳針姐 林姿妙：我會做事

2019-05-27 23:38

北五堵研發新鎮 基隆新契機

2019-05-27 23:31

台泥代燒花蓮垃圾 和平村民掛抗議布條

2019-05-27 23:23

花蓮文面國寶剩1人 議員促設文面文史館

2019-05-27 23:17

產博會後招商成果在那 林右昌：廠商找不到地跑去桃園

2019-05-27 18:00

宜縣議員諷「跳針姐」有如韓國瑜 林姿妙：我會做事

2019-05-27 17:23

花蓮垃圾擬在台泥燒 秀林鄉民家門前貼抗議標語反彈

2019-05-27 16:58

逾萬車主尚未繳牌照稅 東縣稅務局提醒車主儘速繳納

2019-05-27 16:42

花蓮文面國寶只剩1人 縣議員促成立文面文史館

2019-05-27 16:12

宜蘭淪陷紅火蟻疫區 洋芋片誘毒蟻出穴灌藥GG了

2019-05-27 11:57

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

男人想當硬漢應多吃竹筍！網路笑話原來出於此

2019-05-27 16:19

台灣真奇「廟」 330棚布袋戲歌仔戲棚齊聚高鐵演出酬神

2019-05-27 18:56

與韓國瑜不同 侯友宜不跳針、站好站滿

2019-05-27 14:48

桃園龜山又淹水了 水深30公分淹小腿肚

2019-05-28 11:49

韓國瑜圖樣水溝蓋？ 民進黨里長打造的

2019-05-27 12:08

連續3起死亡火警 燒出屏東弱勢照顧漏洞

2019-05-27 17:56

韓國瑜政策助北漂師回高雄 開出119名台閩介聘單調缺

2019-05-28 10:26

要求嘉縣府員工簽合約 內含縣長政見違背受罰惹議

2019-05-27 17:55

宜縣議員諷「跳針姐」有如韓國瑜 林姿妙：我會做事

2019-05-27 17:23

韓國瑜假日跑行程選總統 高市議員批荒謬不可行

2019-05-27 20:06

高鐵苗栗車站特定區有利多 議員認為發展指日可待

2019-05-27 19:03

台中花博虧14億 市府檢討報告：未來30年長期效益450億

2019-05-28 11:06

國家地理雜誌「黃框」進駐魚鱗天梯 限時120小時框住新竹

2019-05-28 07:41

萌！超巨大貓頭鷹現身田間 吸睛程度破表

2019-05-27 15:42

捕獲野生小英 蔡英文現身台中街頭吃豐仁冰

2019-05-27 21:23

嘉義縣有17支固定移動測速相機 治安系統下月完成

2019-05-28 12:39

屏東小六男童靠游泳身高170cm 破縣運紀錄奪金

2019-05-28 09:47

高雄中華路左營地下道填平 居民憂兩側溝未完工恐積水

2019-05-27 21:45

產博會後招商成果在那 林右昌：廠商找不到地跑去桃園

2019-05-27 18:00

【即時短評】台南立委1選區藍綠整合與否 左右勝選

2019-05-27 21:41

台北魚市改建追加2.75億 柯文哲：向議會認罪

2019-05-27 20:38

「高雄光頭日」22日登場 今天先暖身吸引不少光頭族

2019-05-27 21:03

淡水輕軌橋墩安全「島」分隔？ 淡金路半邊淹水半邊乾

2019-05-28 12:56

北五堵研發新鎮 基隆新契機

2019-05-27 23:31

聽侯友宜答詢 綠議員：韓國瑜要無地自容

2019-05-28 13:14

中市警局大樓完工2年不搬？議員擔心新厝變舊屋

2019-05-27 17:32

市場改建追加預算 柯文哲認罪：市府團隊集體盲目

2019-05-28 00:41

逾萬車主尚未繳牌照稅 東縣稅務局提醒車主儘速繳納

2019-05-27 16:42

花蓮垃圾擬在台泥燒 秀林鄉民家門前貼抗議標語反彈

2019-05-27 16:58

生前常請119幫忙 遺願捐救護車家人在告別式如願

2019-05-27 17:35

麥寮港改制連署公投未達門檻 張麗善：尋他管道續爭取

2019-05-28 11:55

桃園萬安演習 中壢、平鎮演練緊急疏散應變

2019-05-27 15:20

疑有山豬出沒 高樹農田常被翻土還有不明腳印

2019-05-27 15:42

黃國昌批屏東是黑道故鄉？ 潘孟安：我不以為然！

2019-05-28 10:22

桃園大雨楊梅下最多 龜山積水達30公分

2019-05-28 11:55

浪子變孝子 養524隻流浪犬成救援達人

2019-05-27 19:04

竹市動物園2年死39隻 議員關切

2019-05-27 23:50

終於盼來公車 高市杉林兩地長輩外出不求人

2019-05-27 19:01

郭台銘聽到嘉市人才濟濟 黃敏惠：眼睛都亮起來

2019-05-28 12:37

與員工「約法三章」 嘉縣府惹議

2019-05-27 23:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top