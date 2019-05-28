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影／放自己一天假！宜蘭幸福學堂 讓全職媽媽鬆綁了

2019-05-28 12:43聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣政府社會處發現，全職媽媽平日須照顧小孩，小孩依賴程度高，必須隨時注意安全，以防危險發生，個人時間嚴重被綑綁住，無法做想做的事，也大大影響正常社交生活，因為睡眠變化的影響，增加身心負荷，容易疲倦、胃口減少、睡眠不足，社會負荷上，還須忍受社會疏離及家庭照顧工作的孤立性。

為支持全職婦女，宜蘭縣政府社會處婦女暨新住民家庭服務中心，今天與社團法人宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會合作，運用公益彩券盈餘收入分配款，規劃系列課程，讓她們能放一天假，在羅東鎮維安社區活動中心舉辦「挑戰妳的第六感─芳香記憶幸褔」。

「累了嗎？好好放鬆一下！」今天課程吸引80位全職媽媽參加，體驗精油、按摩舒壓，還有成長講座，宜蘭縣女性成長協會理事長羅暳鎂解析現代女性心靈成長，講師陳沛瑄教導精油及親子精油舒壓方式，視障盲人按摩協會現場按摩，讓參與者身心都放鬆與喘息。

同時，全職媽媽攜子女同行，社會處貼心幫忙照顧小孩，由托育資源中心蘇澳站開來「托育號玩具車」，讓小孩們玩玩具、看童書，盡情玩耍，全職媽媽則可以好好享受課程，徹底放鬆學習，為未來儲備力量。

社會處希望透過活動，讓全職媽媽喘息與紓壓，同時提供交流溝通平台，彼此相互支持建立互助力量，利用學習活動，提升家庭照顧量能，未來有機會與經費，會持續辦理。

為支持全職婦女，宜蘭縣政府社會處今天在羅東鎮維安社區活動中心舉辦「挑戰妳的第六感...
為支持全職婦女，宜蘭縣政府社會處今天在羅東鎮維安社區活動中心舉辦「挑戰妳的第六感─芳香記憶幸褔」，讓全職媽媽放鬆，體驗精油、按摩舒壓，還有成長講座。圖／宜蘭縣政府社會處提供
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為支持全職婦女，宜蘭縣政府社會處今天在羅東鎮維安社區活動中心舉辦「挑戰妳的第六感...
為支持全職婦女，宜蘭縣政府社會處今天在羅東鎮維安社區活動中心舉辦「挑戰妳的第六感─芳香記憶幸褔」，讓全職媽媽放鬆，體驗精油、按摩舒壓，還有成長講座。圖／宜蘭縣政府社會處提供
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為支持全職婦女，宜蘭縣政府社會處今天在羅東鎮維安社區活動中心舉辦「挑戰妳的第六感...
為支持全職婦女，宜蘭縣政府社會處今天在羅東鎮維安社區活動中心舉辦「挑戰妳的第六感─芳香記憶幸褔」，讓全職媽媽放鬆，體驗精油、按摩舒壓，還有成長講座。圖／宜蘭縣政府社會處提供
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全職媽媽按摩睡眠
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