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梅雨季第四道鋒面報到 16縣市發布大雨特報

近600個工作在等 宜蘭6月1日現場徵才

2019-05-28 09:48聯合報 記者羅建旺╱即時報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署羅東就業中心今天指出，因應畢業季與求職季，舉辦2019「開薪就、職來運轉」現場徵才，6月1日止午9點半到中午12點半，在羅東鎮農會第3館(宜蘭縣羅東鎮純精路1段109號)登場，有30家廠商釋出近600個工作機會。

羅東就業中心表示，參與徵才的廠商以宜蘭食品工業股份有限公司釋出最多職缺，含派駐海外儲備幹部、線上品檢人員、現場作業員及暑期工讀生等近100名，薛長興工業有限公司招募外銷業務專員、產品開發專員、品檢作業員等30名。

而宇正精密科技股份有限公司首次在宜蘭招募測試工程師、電話行銷業務、業務助理等共6名，另有其他行業提供作業員、工程師、業務助理等多項職缺。

徵才中，薛長興工業有限公司海外備幹部薪資最高，歡迎有意願求職或轉職者把握機會。

羅東就業中心表示，徵才活動設置「求職履歷E化、職涯諮詢、職業性向測驗、職業訓練諮詢」等專區，現場登錄FB賈北伯粉絲團還可換取小禮物，更多的求才需求、職訓課程、就業資訊可上台灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw）或電詢羅東就業中心（03）9542094專人服務。

羅東就業中心主任陳佩馨表示，徵才活動提供多元薪優的職缺，跨足科技業、量販、餐飲、製造及長照等產業，希望透過徵才活動的媒合，讓求職者找到滿意的工作，廠商快速找到合適的人才，而即將踏入職場的社會新鮮人也可以藉此了解就業市場、提早卡位。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署羅東就業中心舉辦2019「開薪就業 職來運轉」...
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署羅東就業中心舉辦2019「開薪就業 職來運轉」現場徵才，30家廠商釋出近600個工作機會。圖／羅東就業中心提供
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羅東求職徵才活動
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