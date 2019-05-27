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質詢答非所問…議員諷跳針姐 林姿妙：我會做事

2019-05-27 23:38聯合報 記者戴永華／宜蘭報導

縣議員質詢時不滿林姿妙答非所問，諷刺她是「跳針姐」。林姿妙反駁，她是會做事的人。...
縣議員質詢時不滿林姿妙答非所問，諷刺她是「跳針姐」。林姿妙反駁，她是會做事的人。記者戴永華／攝影
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宜蘭縣議員昨天質詢縣長林姿妙時，不滿答非所問且一再重複，諷刺林姿妙跟高雄市長韓國瑜一樣，一個是「跳針姐」、一個是「跳針哥」。林受訪時表示，宜蘭從不欠缺會說話的人，但她是個會做事的人，縣民都知道她認真打拚，請大家拭目以待。

縣議員蔡金惠、陳文昌質詢砲聲隆隆， 要求林姿妙說明上任以來，是否曾去過行政院爭取建設？林姿妙一開始說沒有，被議員痛罵只會「跑攤」 從告別式跑到縣長室，奉勸他4年後不要沒建設，成歷史罪人。林姿妙後來解釋，她有去過行政院文化部跟農委會爭取經費。

陳文昌質疑，縣民關心陽明大學附設醫院二期建設補助，行政院長蘇貞昌日前到宜蘭允諾補助30億元，縣長當天未出席，在縣府主持縣務會議；陳俊宇與陳福山議員批評，難道縣務會議有比爭取30億元地方建設更重要嗎？何況陽大二期是宜蘭人期待已久的工程，卻5年才開工，9年才啟用，縣府沒講半句話。

另外高雄市長韓國瑜去年選舉曾到宜蘭幫林姿妙輔選站台，縣議員陳俊宇說，韓國瑜面對市議員質詢頻跳針說「高雄發大財」，林姿妙最近也答非所問，一再重複說「拚出宜蘭好生活、好經濟」，一個是發大財的「跳針哥」、一個是拚經濟的「跳針姐」，讓人搖頭。

林姿妙表示，尊重議員質詢，宜蘭從來不欠缺會說話的人，但欠缺會做事的人，「 我就是會做事的人啊！」她就職以來打拚做，把宜蘭經濟、財政、社會福利及教育福利做好比較重要，宜蘭縣民都知道她認真打拚，要讓人感受到她有在做事。

林姿妙韓國瑜行政院
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