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後山田徑拓荒者 阿美族耆老徐石獅事蹟感人

2019-05-27 21:30中央社 花蓮縣27日電

後山田徑拓荒者徐石獅，一生奉獻給運動，造就了許多傑出的運動選手，學生們也十分感佩；東華大學藝設系碩士班學生許漢良和時間賽跑，拍攝紀錄片呈現感人故事。

過去花蓮縣曾有「田徑王國」的美名，孕育出許多優秀的國手，而造就這群運動員的推手，其中之一正是阿美族耆老徐石獅。

60、70年代徐石獅在美崙國中任教及擔任教練時，培養出的田徑國手如古金水、鄭新福、徐秀英（台灣區運百公尺欄破大會及紀錄保持人）、呂景義（體大教授）等數10人，均在體壇上赫赫有名。

此外，他曾擔任棒球、柔道、游泳教練，期間率隊征戰國際，榮獲世界盃少棒賽、青少棒賽冠軍，許多職棒球星包括陳義信、黃平洋、王光輝、劉義傳、陳執信都曾受教徐石獅。

82歲徐石獅退而不休，指導常青選手接受專業訓練，延續對運動的熱情，也締造了許多輝煌的成績；2018年第15屆全國常青田徑國際錦標賽，為花蓮共奪21金、13銀、10銅、總計44面獎牌。

徐石獅今天特別到東華大學和藝術與設計學系主任廖慶華、許漢良欣賞紀錄片話當年。他說：「自己沒有當過國手感到遺憾，但培養了許多國手足堪安慰。」

徐石獅說，哥哥徐石山和「亞洲鐵人」楊傳廣同梯，也得過10項運動及鉛球冠軍，也是台灣參加第二屆亞運的田徑國手。那時他跟著哥哥、楊傳廣在操場上奔馳，有時候還跟火車賽跑，當作訓練。

他提到吉安鄉「田徑六壯士」，徐石山就是其中之一，現在除朱利隆之外，其他徐天德、施阿勇、林德生、吳春財、徐石山全都過世，令人唏噓。

徐石獅退休後仍致力體育訓練，把自身寶貴經驗傳承下去，他把自家的農地騰出來作為簡易訓練場地，砍掉香蕉等果樹，鋪上紅土白粉，撿來人家丟棄的彈簧床墊避免撐竿跳時摔下受傷。雖然克難，但也訓練出一批銀髮族運動好手，近年參加全國常青田徑國際錦標賽，屢獲佳績。

廖慶華說，為讓更多人知道花蓮許多精彩往事，碩士班學生許漢良花了6年時間完成「後山田徑拓荒者：徐石獅」這部紀錄片，透過傳記影像呈現徐石獅一生為運動奉獻的感人故事。

紀錄片東華大學阿美族
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