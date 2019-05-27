產博會後招商成果在那 林右昌：廠商找不到地跑去桃園

2019-05-27 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市政府前年舉辦的產業博覽會之後，為基隆市招了多少商？基隆市議會副議長林沛祥下午總質詢關心基隆人的就業機會，市長林右昌說，去年選舉時很多台商憂心中美貿易戰想回台，看到產博會來詢問，不過，他們要的土地面積很大，要五千坪以上，基隆沒有這麼大土地，某家廠商就跑到桃園去了。

林沛祥質詢指出，他看到北五堵國際研發新鎮資料，會吸引900多家業者進駐，就業人口3萬4千多人，每年產值1730億，這是怎麼算出來的？

市府產發處長林青海說，這是規劃公司的報告，以內湖科學園區為基礎。林沛祥再問，產博會辦完後可有業者有意願來北五堵投資？林青海回說，有，但業者不希望先曝光。

林沛祥表示，許多基隆人為了多賺5000元，每天忍受4個小時通勤，既然北五堵國際研發新鎮的願景這麼美好，招商時程是什麼時候？

市長林右昌說，產博會的目的是要讓全國工商企業看到基隆存在，基隆市民知道基隆未來發展，城市能見度提升，大家才會來投資。

去年選舉時很多台商憂心中美貿易戰想回台，看到產博會來詢問，不過，他們要的土地面積很大，要五千坪以上，但基隆沒有這麼大土地，某家廠商就跑到桃園去了。

北五堵國際研發新鎮，中央給了4000萬做初期規劃，鐵路雙邊都是平地，要把劃定的範圍確認，已徵得80%以上地主同意，