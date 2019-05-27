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宜縣議員諷「跳針姐」有如韓國瑜 林姿妙：我會做事

2019-05-27 17:23聯合報 記者戴永華╱即時報導

縣議員質詢時不滿林姿妙答非所問且一再跳針， 諷刺她是「跳針姐」。林姿妙反駁，宜蘭...
縣議員質詢時不滿林姿妙答非所問且一再跳針， 諷刺她是「跳針姐」。林姿妙反駁，宜蘭從來不欠缺會說話的人，她是個努力而且會做事的人。記者戴永華／攝影
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宜蘭縣議員今天質詢縣長林姿妙時， 不滿其答非所問且內容一再重覆，諷刺高雄有「跳針哥」韓國瑜、宜蘭有「跳針姐」林姿妙。林受訪時表示，她是個會做事的人，縣民都知道她很認真打拚，請大家拭目以待。

林姿妙表示，尊重議員質詢，宜蘭從來不欠缺會說話的人，但欠缺會做事的人，「 我就是會做事的人啊！」

縣議員蔡金惠、陳文昌今質詢時砲聲隆隆， 要求林姿妙說明就職5個月來，是否曾經去過行政院爭取建設？ 林姿妙一開始說沒有，被議員痛罵只會「跑攤」 從告別式跑到縣長室，奉勸他4年後不要沒建設，成為歷史罪人。

但林姿妙後來解釋，她有去過行政院文化部跟農委會爭取經費。

另外高雄市長韓國瑜去年底選舉前曾到宜蘭幫林姿妙站台輔選，縣議員陳俊宇在議會播放一段連日來林姿妙答詢時kuso剪接影片，諷刺高雄市長韓國瑜面對議員質詢頻跳針說「高雄發大財」，林姿妙最近也答非所問，一再重複說「拚出宜蘭好生活」，一個是「跳針哥」、一個是「跳針姐」，讓人搖頭。

林姿妙受訪時表示，宜蘭不欠會說話的人，但欠缺會做事的人，她就職以來一直打拚做，宜蘭經濟、財政、社會福利及教育福利做好比較重要，她是個會做事的人，宜蘭縣都知道她很認真打拚「多做事」，讓人感受到她有在做什麼。

縣議員質詢時不滿林姿妙答非所問且一再跳針， 諷刺她是「跳針姐」。林姿妙反駁，宜蘭...
縣議員質詢時不滿林姿妙答非所問且一再跳針， 諷刺她是「跳針姐」。林姿妙反駁，宜蘭從來不欠缺會說話的人，她是個努力而且會做事的人。圖／截自議會視訊網路
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林姿妙韓國瑜行政院
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