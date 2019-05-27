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花蓮垃圾擬在台泥燒 秀林鄉民家門前貼抗議標語反彈

2019-05-27 16:58聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮縣的垃圾長年運至宜蘭燃燒，全縣一天的垃圾量高達137噸，亟需有設備地點燒垃圾。為有效解決垃圾處理問題，這幾年希望與縣內水泥公司合作，利用高溫水泥窯燃燒垃圾，這項計畫目前台泥已通過評審，預計下月12日舉辦公聽會，但已引起秀林鄉和平村在地居反彈，在家門口貼上抗議標語，擔心家園受汙染。

花蓮縣環保局長饒忠表示，花蓮要有一個自主的窯來處理生活垃圾，所以希望花蓮縣的兩家台泥和亞泥的水泥窯能夠協助，水泥窯可達到1500度，沒有飛灰、底渣、戴奧辛等問題，且這項計畫是經過學者、專家評選後才通過審查，目前確認台泥公司符合標準，要再舉辦公聽會。

消息一傳出，在台泥水泥廠附近的秀林鄉和平村居民都很擔心，甚至在家門口貼上抗議標語「反對廢棄物燃燒在和平村，堅持捍衛家園」。和平村居民徐先生說，最好是不要燒，我自己覺得不安心；和平村鍾先生則質疑，燃燒垃圾的話，那居民的健康可能受到威脅，致癌率是不是會升高？

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，以前台泥的機組曾在2017年焚燒廢輪胎，產生大量濃煙排出，當時當地居民發現後就開始有反彈聲音，現在水泥窯又要去焚化花蓮的生活廢棄物，變成居民揮之不去的陰影。

另外，縣府要讓台泥燒垃圾的審查過程都沒有讓居民知道，資訊不透明。即便環保局舉辦一到兩次的說明會，但是過程中會產生什麼樣的環境危害，或者是垃圾運到和平村，要怎麼燃燒等，環保局都講不清楚，才會造成當地居民反彈聲浪大，也對居民生活造成困擾。

為反對垃圾在花蓮秀林鄉和平村燃燒，有民眾掛布條抗議。圖／讀者提供
為反對垃圾在花蓮秀林鄉和平村燃燒，有民眾掛布條抗議。圖／讀者提供
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廢棄物高溫
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