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花蓮文面國寶只剩1人 縣議員促成立文面文史館

2019-05-27 16:12聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

原住民文面文化是國家重要文化資產，花蓮僅存98歲文面國寶林智妹還在世。花蓮縣議員要求縣府全力保存原民文面文化，比照苗栗縣政府，留下打造全台首座原民文面文史館，重現文面歷史。花蓮縣長徐榛蔚表示，願意跟未來興建的考古文化館一起規劃，並向中央爭取預算。

花蓮縣議員許淑銀表示，花蓮目前只剩1位文面國寶林智妹，但花蓮不像苗栗縣重視文面文化，更拍攝文面老人的紀錄片、發行紀念郵票；「雖然慢了一點總是要踏出一步」，應該要比照文化局爭取7000多萬元經費，在壽豐鄉設立花蓮縣考古文化館，成立全國首座的縣級原住民文面文史館，保存文面文物。

許淑銀指出，文面文化館的地點，可設在秀林鄉公所在台九線富世加油站對面的太魯閣文創園區，該地是日據時代為在立霧溪發電興建的宿舍，共有8棟建築，現在土地已由台電給秀林鄉公所，希望縣府結合周邊的富世遺址、太魯閣國家公園等，比照像是松園別館的觀光景點。

花蓮縣文化局長江躍辰說，文化局曾公告古阿采、方阿妹、陳清香、邱春妹、鄭好妹、林智妹共6人為「文面傳統保存者」，但耆老逐漸凋零，目前只剩原住在秀林鄉陶塞部落、設籍卓溪鄉的98歲賽德克族林智妹在世，現和女兒居住在新北市中和，將進行紀錄片等拍攝工作，並向文化部爭取經費，成立花蓮文面文史館。

花蓮縣議員許淑銀表示，花蓮應盡快保存文面文化。記者王思慧／攝影
花蓮縣議員許淑銀表示，花蓮應盡快保存文面文化。記者王思慧／攝影
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花蓮縣文化局長江躍辰說，會全力爭取經費成立花蓮文面文史館。記者王思慧／攝影
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