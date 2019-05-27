台東縣積極導入電子支付 搶食數位經濟大餅

2019-05-27 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣政府積極輔導地方商家導入電子支付，搶食數位經濟大餅。記者羅紹平／翻攝 分享 facebook

隨著電子支付愈來愈普遍，台東近萬間商家雖想順應潮流，卻不知如何申辦，為了不讓台東縣因數位落差，損失龎大電子支付人流及商機，台東縣導入連捷國際團隊，將在5月29及30日到太麻里鄉協助當地小農及商家申辦電子支付。

台東縣近年來觀光蓬勃發展，去年遊客人數逾600萬人次，也因電子支付日益流行，台東縣內能使用電子支付的商家不多，間接導致遊客降低消費意願，平白流失商機。台東縣長饒慶鈴深刻感受電子支付，勢不可擋，指示台東縣工商投資策進會總幹事楊珍琪、縣府國際發展及計畫處長余明勳輔導台東商家申辦電子支付。

連捷國際有逾20年金融及電子支付落地經驗，同時擁有Alipay 支付寶、LINE Pay一卡通、街口支付等多元金流的代理權及執行權，包括「鹿野2626市集」當地小農、小販、手工藝文創業者，均經連捷國際免費協助導入電子支付。永安社區發展協會理事長廖中勳說，他希望2626市集商家導入行動支付後，能成為全國社區行動支付示範點之一。

台東縣政府表示，連捷國際目前已在台東開設200餘個家電子支付收款點，台東商家數近萬，今年底目標開設1000家電支收款點，普及率預計達1成，可望能成為台灣電子支付普及率第一的城市。

5月29日，5月30日連捷國際團隊將前往太麻里鄉公所再次協助當地小農及商家申辦電子支付。免費為台東商家導入LINE Pay一卡通、JKOPAY 街口、Alipay 支付寶等三種主流電子支付管道。