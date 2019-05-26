基隆港海景第二排 信四路義二路市府考慮加頂棚

2019-05-26 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆港第一排正在大興土木，港景第二排如何因應？日前基隆市長林右昌在議會被質詢時，提到信四路將會成為郵輪旅客第二個重要出入口，他認為，基隆多雨，信四路和義二路可考慮仿照日本很多商圈加頂棚，遊客逛街就不怕下雨了。

基隆港軍港從東岸西遷，主體工程動工了，基港大樓拉皮工程也在施工，貨櫃西遷前置作業也動了，東岸第一排將來會很不一樣，市議員張顥瀚日前在議會總質詢，問市長東岸第二排有何規劃。

市長林右昌除了充諾新市政大樓會重新編預算進議會，他對於信四路和義二路整個廊帶，也有很多想法。

林右昌指出，東岸基港大樓改建中，未來除了從文化中心過馬路進基港大樓搭郵輪，信四路會成為郵輪旅客進出的第二動線，信四路直走正對往中正公園的豎梯，要把人潮往廟口地區延伸，就得靠義二路老街再造，但過去市府對義二路的一些想法，基本上是失敗的，因為在義二路的端點沒有其他特色。

未來中正公園豎梯建造後，下方會有小型的藝文展覽，還有一些輕食餐飲及活動空間，豎梯本身就是一個地標，豎梯橫過去中正公園主普壇的地方，在結構的部分可能也會是商業空間。

豎梯接過去主普壇後方，還有一個商業空間，包括主普壇前方廣場會連成一整個商業，休憩，觀光廊帶，加上義二路老街再造，就可以把人潮接到愛四路夜市，廟口商圈。