基隆港「國門」大改造 台灣港務公司砸11億元

2019-05-26 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



郵輪旅行正夯，為迎接基隆港每年上百萬人次進出關，台灣港務公司投資11億改造「國門」，東西岸兩棟旅運大樓將大整修，預計明年完工。

去年公主郵輪首度布局三船於基隆港母港作業，港內二輪三輪會已不稀奇，四輪會越來越常見，各郵輪公司搶泊位，進出關人潮如何消化，動線規劃，都考驗港公司。

今年4月中，盛世公主再臨，港公司舉辦盛大歡迎儀式，台灣港務公司董事長吳宗榮表示，為因應單趟可能高達三至四千名旅客進出服務，基隆港率先斥資超過5000萬元建置新一代自動通關系統，並投入11億元，改善東西岸兩個旅運中心，滿足更多旅客需求。

「這11億，是包含西2至西4碼頭浚深工程的6.4億嗎？」記者問，基隆港務分公司總工程司王錦榮說，6.4億濬深水深11公尺，可提供22.5萬噸最大型國際郵輪靠泊，工程已完工，不算在這11億元內。

東岸基港大樓已經在拉皮，外觀會大整修，東三東四碼頭會增建285公尺旅客廊道，廊道有二層樓，9月會先完成100公尺長的廊道，第二階段年底前全部完成，還會再添購一座新的旅客橋，服務後面新增的旅客廊道，這一座要6、7千萬元，全部花費5億多元。

西二、三倉庫第二旅運中心，一樓做文創，二樓做通關、候船大廳，這棟80年的歷史建築物，屋頂會漏水，要重新做，裡面結構要補強，通關原來只有6道，以後要增為16道，要花5億元。