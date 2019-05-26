機車占用馬亨亨大道自行車專用道 縣府：加強取締

2019-05-26 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東市馬亨亨大道上的自行車專用道，是鄰近台東市民與外來遊客騎自行車或慢跑的最愛，但近來有部分民眾避免等停紅綠燈，把機車騎上自行車專用道，已威脅自行車專用道使用者安全，台東縣政府除呼籲民眾能相互尊重，還給自行車及慢跑民眾安全無虞的友善空間，也委請台東警方巡邏時加強取締。

台東縣警局交通隊表示，馬亨亨大道的自行車專用道業經縣府公告禁行汽機車，違者可依道路交通安全處罰條例處罰新台幣900至1800元不等，請民眾勿心存僥倖。

台東縣政府建設處表示，台東市外環馬亨亨大道是通往台東火車站的重要道路，也是連結台東森林公園、中華大橋往海線的重要道路。多年前為讓民眾騎乘自行車更安全舒適，在馬亨亨大道北側闢設一條雙向自行車專用道，近年來已成台東市民、遊客騎乘自行車、慢跑、散步的好去處，也是台東舉辦熱門活動三鐵、馬拉松競賽的指定賽道。