親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

竹科宿舍爆幽靈清潔工 委外廠商主管4年詐領652萬

避貿易戰火！和碩印尼廠傳下月將開始生產

機車占用馬亨亨大道自行車專用道 縣府：加強取締

2019-05-26 17:29聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東市馬亨亨大道上的自行車專用道，是鄰近台東市民與外來遊客騎自行車或慢跑的最愛，但近來有部分民眾避免等停紅綠燈，把機車騎上自行車專用道，已威脅自行車專用道使用者安全，台東縣政府除呼籲民眾能相互尊重，還給自行車及慢跑民眾安全無虞的友善空間，也委請台東警方巡邏時加強取締。

台東縣警局交通隊表示，馬亨亨大道的自行車專用道業經縣府公告禁行汽機車，違者可依道路交通安全處罰條例處罰新台幣900至1800元不等，請民眾勿心存僥倖。

台東縣政府建設處表示，台東市外環馬亨亨大道是通往台東火車站的重要道路，也是連結台東森林公園、中華大橋往海線的重要道路。多年前為讓民眾騎乘自行車更安全舒適，在馬亨亨大道北側闢設一條雙向自行車專用道，近年來已成台東市民、遊客騎乘自行車、慢跑、散步的好去處，也是台東舉辦熱門活動三鐵、馬拉松競賽的指定賽道。

但，近期有不少遊客或民眾反映自行車道上常有機車違規使用，並佔用車道，造成騎自行車或慢跑等運動民眾安全隱憂。縣府建設處指出，除了沿線住家民眾出入，可短暫使用自行車道，其他民眾若為一己方便，不想停等交通號誌而使用自行車專用道，即違反道路交通安全處罰條例，已請警方針對非沿線居民加強取締。

台東市馬亨亨大道上的自行車專用道是台東市民騎自行車或慢跑最愛場域之一。記者羅紹平...
台東市馬亨亨大道上的自行車專用道是台東市民騎自行車或慢跑最愛場域之一。記者羅紹平／攝影
分享
台東市馬亨亨大道上的自行車專用道是台東市民騎自行車或慢跑最愛場域之一。記者羅紹平...
台東市馬亨亨大道上的自行車專用道是台東市民騎自行車或慢跑最愛場域之一。記者羅紹平／攝影
分享

自行車台東火車站
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

沒工資還繳費6千 嘉明湖手作步道假期230人搶18名額

2019-05-26 16:26

花蓮衛生局測心情溫度 31至45歲易有情緒困擾

2019-05-26 16:58

花蓮將軍府下月閉園整修 民眾穿浴衣留念

2019-05-26 16:48

公園不再是大眾臉 暖暖居民手創全齡共融空間小孩好愛

2019-05-26 12:21

影／外山木長泳去年多人游不回來 今年老天很給力

2019-05-26 11:36

影／宜蘭驚傳紅火蟻入侵！ 科學園區赫見毒蟻從土堆噴出

2019-05-26 10:00

「河豚很多」創業老闆林聖皓有新計畫 斜槓人生精彩

2019-05-26 09:14

懸賞3萬元找抓豬王 台東縣府9月辦抓野豬大賽

2019-05-26 07:55

利用閒置教室 基隆設首家社區公托

2019-05-25 23:26

照顧運動選手 林右昌：比照雙北

2019-05-25 23:15

太陽能種小米 台東部落工坊省電費

2019-05-25 23:08

叫阮第一名／斜槓青年林聖皓 學電機更愛料理

2019-05-25 23:07

台東縣運 3項破大會紀錄

2019-05-25 19:27

台東親子足球賽好精彩 東海運動公園洋溢歡樂

2019-05-25 16:12

基隆戀愛巴士前2年速配成功27對 今再啟航72人覓愛

2019-05-25 15:57

影／灣生老奶奶重回兒時官舍 時光倒流80年她頻拭淚

2019-05-25 13:27

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

變身賞螢祕境 蔣宋美齡的夢幻花園意外曝光

2019-05-26 07:53

影／連吃2個月火鍋贏得美人心 八仙女孩情定學長

2019-05-25 18:16

影／宜蘭驚傳紅火蟻入侵！ 科學園區赫見毒蟻從土堆噴出

2019-05-26 10:00

改裝車噪音擾清夢 桃市6月試辦「測噪」拍照

2019-05-25 20:54

改裝機車擾人清夢 桃市6月試辦「測噪」

2019-05-25 22:49

荔枝椿象攻陷八卦山脈 3所國立大學攜手迎戰蟲蟲危機

2019-05-26 07:55

衝一波繡球花 南庄轉個彎遇見美麗浪漫

2019-05-26 08:56

高雄明年財政缺口65億 韓國瑜要找蘇貞昌幫忙

2019-05-25 21:40

陳吉仲開的支票 麻豆啟動收購100萬斤大果文旦

2019-05-25 18:51

韓國瑜赴青雲宮擂戰鼓 彷彿預告「出征」

2019-05-25 21:37

「河豚很多」創業老闆林聖皓有新計畫 斜槓人生精彩

2019-05-26 09:14

鹿港亮起來 今晚點燈展現迷人的夜

2019-05-25 21:28

懸賞3萬元找抓豬王 台東縣府9月辦抓野豬大賽

2019-05-26 07:55

台中停止申辦世界設計之都 議員批錯失接軌國際

2019-05-26 01:38

影／外山木長泳去年多人游不回來 今年老天很給力

2019-05-26 11:36

「韓流」622到台中 盧秀燕：藍綠各黨來都公平協助

2019-05-25 18:38

郭台銘訪檜意森活村 打造新朝聖景點

2019-05-25 22:33

彰化戰備道今晚起三階段封閉 彰警疏導嚴防車流壅塞

2019-05-26 14:20

美國四位州部長到台南小地方 看到這件事覺得非常新奇

2019-05-26 12:51

公園不再是大眾臉 暖暖居民手創全齡共融空間小孩好愛

2019-05-26 12:21

南科園區選拔平權優良廠商與優良從業人員 今天表揚

2019-05-25 19:30

台東縣運 3項破大會紀錄

2019-05-25 19:27

新北國土計畫變「甜甜圈」 明起公展30天明年5月實施

2019-05-26 15:16

屏東黑鮪魚觀光季千人宴 澎湃美食小吃太超值

2019-05-25 20:32

不忍阿嬤獨守山上果園 女中士棄軍種木瓜收入更高

2019-05-25 20:10

農業技術團月薪4萬 退休經理、公務員都來報名

2019-05-26 12:57

營建工地噪音擾鄰 不改善最高罰18萬

2019-05-25 23:17

明台高中70周年慶 馬英九到場肯定林家先人

2019-05-26 11:11

賞螢不用到深山去 澄清湖就有賞螢祕境

2019-05-25 18:11

屏東萬安演習28日登場 這時段違反管制最高罰15萬

2019-05-26 13:09

基隆客運1032營運難 蔡適應協調路線縮短班次增加

2019-05-26 16:46

苗栗南庄301農路 近期大雨又遇落石

2019-05-25 20:13

巧聖先師2526年誔辰祭典 市府：盧秀燕史上首位總主祭

2019-05-26 12:06

沒工資還繳費6千 嘉明湖手作步道假期230人搶18名額

2019-05-26 16:26

蔣宋美齡花園 改造後開放...一窺第一夫人花房

2019-05-25 23:07

環境大改造 淡水重建街變身露天展示區

2019-05-26 14:52

太陽能種小米 台東部落工坊省電費

2019-05-25 23:08

女中士退役務農陪獨居嬤 她年收破百萬

2019-05-25 22:33

東隆宮溫王爺金身坐鎮 潘孟安主祭為龍舟點睛

2019-05-26 14:23

堅持8年文化踏查 台江青春伴行愈走人愈多

2019-05-25 20:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top