花蓮衛生局測心情溫度 31至45歲易有情緒困擾

2019-05-26 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣衛生局心理健康團隊分別於花蓮市8家7-11門市，向民眾說明心理健康的重要性。圖／花蓮縣衛生局提供 分享 facebook

花蓮縣衛生局為提升民眾對心理健康的重視，首度於花蓮市8家7-11門市，以「心情溫度計量表」現場檢測參與活動民眾的情緒，透過瞭解「睡眠」、「緊張」、「動怒」、「憂鬱」及「不如人」五個問題程度，量測心情溫度。其中31至45歲有24.3%出現情緒困擾，是所有年齡族群中比率最高。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，昨日共檢測554人，女性296人、男性有258人，參與受測民眾以30歲以下最多，相關統計數據將作為衛生單位後續推動心理健康策略方向的參考。這次嘗試身心健康檢測合一，引起民眾對心理健康的關注，運用「心情溫度計量表」檢測民眾情緒，希望透過這個簡化量表，讓測量心情與量血壓、腰圍一樣成為預防保健的全民運動。

為走進大眾人群，花蓮縣衛生局心理健康團隊分別於花蓮市8家7-11門市，逐一向參與活動的民眾簡單評估五個精神症狀及自殺意念，並適時給予相關醫療、關懷專線資源及正確就醫、用藥觀念。張姓民眾表示，很少有機會接受心理健康的篩檢，也主動索取相關資訊。

朱家祥指出，情緒困擾其實就如同一般疾病，適時藉由藥物、結合心理治療、支持陪伴、拓展人際關係活動、學習接觸新資訊等方式可以改善。平常可以透過心情溫度計觀察身邊的人，是否變得容易情緒低落或暴躁、不愛講話、對事物失去興趣、容易苦惱或緊張不安，甚至有自殺的想法，盡早應對處理。