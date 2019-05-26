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花蓮將軍府下月閉園整修 民眾穿浴衣留念

2019-05-26 16:48聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

小朋友們穿上浴衣開心在老屋前合影。記者王思慧／攝影
小朋友們穿上浴衣開心在老屋前合影。記者王思慧／攝影
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花蓮市美崙溪畔將軍府是在1936年完工的日式建物群，其中有1棟縣定古蹟、7棟歷史建築，花蓮縣文化局爭取到1億5千萬元經費，今年6月將閉園整修。花蓮縣府文化局表示，由於每棟屋況不同，因此實際修繕費用不盡相同，除建築物修復，還有周邊景觀及通道整體規畫，消防設備、無障礙設施也會一併整修，預計要三年後才會重新開放。

日據時期，美崙溪畔有一整區的日式木造宿舍，為駐守花蓮的軍官住所，其中位於中心位置的「將軍府」曾是花蓮地區最高軍事指揮官中村大佐的官邸，有別於其他採雙併式的木造宿舍，將軍府採用獨棟獨院設計，基座也較高，保存得也較完整。近年在花蓮市民生社區居民努力下，每年都會舉辦浴衣節活動，讓民眾體驗日式風情，了解在地歷史文化。

花蓮縣府文化局長江躍辰表示，花蓮市太平洋臨港廊道是透過由點的串接、連結成線，再由線擴展至面的方式，呈現花蓮市街發展史的概念，計畫以「花蓮港」的歷史脈絡變遷為軸線，由南至北串聯「舊花蓮港街（洄瀾灣出海口）」、「舊花蓮港（太平洋公園）」、「花蓮鐵道文化園區」、「美崙溪畔歷史建築群（將軍府）」、「鳥踏石聚落」、「花蓮港休閒碼頭」等6個歷史現場，建立太平洋臨港廊道景點與文化。

將軍府歷史建築已長達83年，有些建物沒有好好整修而擱置，因此文化局於2017年12月底獲核定補助「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫」，歷經一年規劃整合，目前設計規畫已完成，作為臨港廊道導覽的資訊中心，即將在下月動工。

花蓮縣議員吳東昇說，將軍府接下來整修後就沒有浴衣節活動，認為這樣十分可惜，建議民生社區浴衣節可暫時移至附近的松園別館舉辦，讓活動維持熱度，吸引觀光客參觀。

花蓮縣議員吳東昇（左一）與女兒開心合影。記者王思慧／攝影
花蓮縣議員吳東昇（左一）與女兒開心合影。記者王思慧／攝影
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今日花蓮市民生社區在將軍府前辦活動，讓大家一同關心縣定古蹟。記者王思慧／攝影
今日花蓮市民生社區在將軍府前辦活動，讓大家一同關心縣定古蹟。記者王思慧／攝影
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將軍府周邊都是日式老建築，急需修繕記者王思慧／攝影
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民眾穿上浴衣體驗日式風情，紀念整修前的將軍府。記者王思慧／攝影
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歷史建築文化局浴衣
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