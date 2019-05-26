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宜蘭驚傳紅火蟻入侵！ 科學園區赫見毒蟻從土堆噴出

公園不再是大眾臉 暖暖居民手創全齡共融空間小孩好愛

2019-05-26 12:21聯合報 記者吳淑君╱即時報導

公園總是「大眾臉」？基隆市暖暖區有一群居民，將碇安公園做了微整形，打造一處全齡共融友善遊憩空間，今天上午啟用，市議員王醒之說，這是基隆暖暖區第一座由社區居民手創的全齡共融友善空間，暖暖區要走出一條自己的特色公園之路。

碇安公園坐落於暖暖區碇內聚落中心，面山面河，擁有開闊視野，附近居民老壯青中幼都有，除了一般公園的制式配備，還有溜冰場、一大片空間足供居民跳舞健身。碇安公園在里長帶領下，里民志工每日清掃落葉，整理環境，不遺餘力，但總希望能有一些不一樣。

市議員王醒之說，這個想法和財團法人春風文教基金會、左下角工作室、王醒之議員辦公室一拍即合，加上暖暖區公所的一臂之力，透過居民自發力量，打造一處全齡共融友善遊憩空間，點亮舊公園。

工作團隊先召開座談會與居民溝通理念、蒐集點子，再利用三個白天，邀請社區親子，共同打造木作遊憩空間。

在這裡，幼兒可以攀爬探索空間之妙、凝視天空之美；長者可以享受木作空間的悠閒；一家人在全齡友善共融空間，共享藍天庇蔭、綠樹搖曳、清風照拂。

暖暖區碇安里里長余香慧則表示，居民共創空間不僅凝聚情感，也因提供居民全齡共融的休憩點，而增加使用意願。

在這個特色公園，幼兒可以攀爬探索空間之妙、凝視天空之美；長者可以享受木作空間的悠...
在這個特色公園，幼兒可以攀爬探索空間之妙、凝視天空之美；長者可以享受木作空間的悠閒。記者吳淑君／攝影
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