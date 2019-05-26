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宜蘭龜山島海上長泳意外 4名泳者溺水1昏迷送醫活動取消

影／外山木長泳去年多人游不回來 今年老天很給力

2019-05-26 11:36聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市外木山長泳去年因浪大，去年狀況連連，今年老天賞了好天氣，市長林右昌親自主持開幕典禮，1500名選手依序下水，順利完賽。

邁入第12年的基隆市外木山海上長泳活動，今天上午熱鬧登場，市長林右昌祝福大家都能夠順利完賽，這也很重，因為去年有472人體力不濟被海巡隊救上巡防艇，市府怕參賽者游不回來，最後一梯次下水的500多人，僅游400公尺就折返。

市府教育處表示，今年共有來自全國11縣市202隊1499人報名參加，其中人數最多的是新北市59隊431人，其次為台北市51隊414人，基隆則為34隊253人，位居第三。身心障礙朋友有11位，外籍人士10位，超過70歲者有36人；其中最年長的是西子灣早泳會84歲的林老先生，最小的則是海興游泳協會10歲的高小妹。

林市長說，外木山長泳是台灣唯一下水與上岸處不同的海泳活動，外木山海域更在2015年獲得教育部體育署委由中華民國體育總會辦理「10大魅力水域票選活動」第一名，大家若是游累了還可欣賞海濱風光，色彩繽紛的熱帶魚跟河豚更是隨處可見，因此每年一開放報名都幾乎「秒殺」。

今年活動與以往不同的是，大會以泳帽、救生安全器材作為識別，依泳帽顏色不同分批次下水，獲得不少參與泳客的肯定；且因潮汐變化，所有參加者必須在上午11時前上岸，逾時之人員將由海上維安人員接回岸上，以維活動品質與安全。主辦單位也不斷提醒所有參與的好朋友儘量穿著潛水衣或相關衣著，並提供凡士林給大家在下水前塗抹，避免被水母蜇傷。

邁入第12年的基隆市外木山海上長泳活動，今天上午熱鬧登場。圖／基隆市政府提供
邁入第12年的基隆市外木山海上長泳活動，今天上午熱鬧登場。圖／基隆市政府提供
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