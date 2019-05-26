影／宜蘭驚傳紅火蟻入侵！ 科學園區赫見毒蟻從土堆噴出

2019-05-26 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭被紅火蟻入侵，毒蟻傾巢而出，密密麻麻超恐怖。科學園區花海附近有10幾個蟻丘，災情已經擴散，民眾千萬別靠近。圖/讀者提供 分享 facebook

具毒性的紅火蟻入侵宜蘭，民眾最近在科學園區波斯菊花海區拍照時，險些踩到蟻丘，撥開土堆，赫見紅火蟻密密麻麻跑出來攻擊人，嚇到頭皮發麻快跑，附近類似的蟻丘至少10幾個，研判災情已經擴散。

宜蘭縣動植物防疫所呼籲民眾不要靠近花海區，也不要破壞蟻丘以免被螯咬，或造成毒蟻再築巢擴散，會立即通報國家紅火蟻防治中心進行緊急撲滅。

李小姐表示，她家住科學園區附近，經常會去運動，最近因波斯菊花海盛開，吸引很多人前往拍照，她前天跟先生去拍照，差點踩到一個10幾公分高的小土堆，先生對此有研究，提醒她避開應該是紅火蟻丘，輕撥土方，受擾動的紅火蟻傾巢而出，密密麻麻超恐怖。

隨後竟然又在花海區周邊與人行道周邊植栽，發現十幾個大大小小的蟻丘，沒看到的可能更多，毐蟻已蔓延擴散，才上臉書PO文提醒民眾注意；尤其正值花海盛開，賞景拍照遊客很多，不小心一腳踩破了蟻丘，毒蟻立刻從腳爬上身螯咬。

宜蘭縣動植物防疫所表示，4年多前冬山河曾被紅火蟻入侵，噴藥灌藥花費2年時間才完全消滅。這次科學園區的毒蟻，可能是從外縣市運進的植栽或工程土方中挾帶進來，才又讓紅火蟻再度出現。

紅火蟻無孔不鑽，防不勝防，噴殺蟲劑無效，下雨都無法破壞蟻丘，處理起來很棘手。蟻丘土堆高約10至50公分，巢穴綿密可深達20公尺。一旦破壞蟻丘讓螞蟻竄出，會造成蟻后帶其它紅火蟻另外再築巢，擴散更難防範，民眾千萬「不要動蟻丘」。