「河豚很多」創業老闆林聖皓有新計畫 斜槓人生精彩

2019-05-26 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆邦彼洛餐廳餐飲顧問林聖皓愛料理，除在校園推廣在地食材，也希望能有更多民眾品嘗到食物原味。記者邱瑞杰／攝影 分享 facebook

還記得碧砂漁港「河豚很多」這家店嗎？昔日開店業者林聖皓目前擔任陽明海洋館1樓、邦彼洛餐廳餐飲顧問，他除了顧好本業，本著對料理的熱情，會進校園推廣在地食材及品嘗原味。他也是木工達人，教小朋友享受木作樂趣，還有意奉獻暖暖社區，營造更親善生活環境。

大學讀電機系，但林聖晧因到義式餐廳打工，發現自己喜愛料理更甚電機。林父是自動倉儲設備業者，原本指望兒子接班，沒想到難以如願，見兒子意志堅定，同意先讓他出去闖一闖，結果「一去不回頭」。

林聖皓說，投身餐飲業10多年，知道客人多沒法坐下來慢慢等，人工成本又貴，坊間餐廳多只能供應即食料理。像八斗子漁港是台灣最大鯖魚產地，但餐廳多不會自行採購、料理，因為進口調味好的挪威真空包裝鯖魚， 開封就可輕鬆烤上桌。

台灣餐飲界仰賴食品化工製品也不是秘密，林聖皓曾做牛排實驗，一塊加了嫩精，另一塊用心低溫烹調，力求嫩軟並鎖住肉汁，但學徒認為加嫩精的比較好吃，令他體認飲食教育不能再拖。他隨市府產發處到校園教學生認識基隆海鮮，還讓學生真正道地海鮮，印象更深刻。

「其實木頭跟食物一樣，都是有溫度的東西」，林聖皓有間木工工作室，以前開店裝潢、桌椅都DIY。社區到學校開課，也會安排他帶小朋友享受木工手作樂趣。