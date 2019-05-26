懸賞3萬元找抓豬王 台東縣府9月辦抓野豬大賽
台東蘭嶼鄉近年野豬肆虐，造成當地農地及芋頭等農作慘遭破壞，農民不堪損失，當地議員求助縣府協助抓豬。台東縣農業處與蘭嶼鄉公所合作，預計9月辦理抓豬大賽，祭出最高3萬元獎金，盼能吸引抓豬高手參加。
蘭嶼鄉縣議員黃碧妹日前為了野豬問題，在台東縣議會定期會上向縣府求援。黃碧妹說，島上不少豬舍過去幾年因颱風等天災破壞，豬隻逃脫後有的在山區繁衍後，變成野豬翻找垃圾桶覓食，島上曾有野豬逛大街，野豬也會啃食破壞芋頭等農作物，造成農民損失，希望縣府幫幫忙。
縣府農業處表示，去年蘭嶼鄉公所曾編列預算獎勵抓野豬，但野豬繁殖期遇上飛魚季，鄉民忙抓飛魚，無暇抓野豬。今年希望透過比賽吸引台東縣內其他抓豬高手來幫忙，台東縣民不限原住民身分，搭配一名蘭嶼鄉民可3人一組參加。
比賽將分2梯次，第一輪捕獲2隻以上野豬才有資格進入第二輪獎金賽程，第一名獎金3萬元、第二名2萬元、第三名1萬5千元，未得名的隊伍則有5000元補助，即日起報名到今年8月15日截止，可電洽（089）343357，台東縣政府農業處畜產保育科。
農業處表示，根據過往經驗，抓野豬方式以獵狗搭配陷阱為主，過程中不得違反野生動物保育法第19條規定，也不能惡意或無故虐待、傷害野豬，不可以侵犯私有領域及居民財產，必須尊重當地習俗，捕獲的野豬一律交由蘭嶼鄉公所處理。
留言