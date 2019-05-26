懸賞3萬元找抓豬王 台東縣府9月辦抓野豬大賽

2019-05-26 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東蘭嶼鄉野豬肆虐，造成當地農地及農作慘遭破壞，農民不堪損失，台東縣府與蘭嶼鄉公所相合辦抓豬大賽，獎金最高3萬元，盼能吸引高手參加。圖／台東縣政府提供 分享 facebook

台東蘭嶼鄉近年野豬肆虐，造成當地農地及芋頭等農作慘遭破壞，農民不堪損失，當地議員求助縣府協助抓豬。台東縣農業處與蘭嶼鄉公所合作，預計9月辦理抓豬大賽，祭出最高3萬元獎金，盼能吸引抓豬高手參加。

蘭嶼鄉縣議員黃碧妹日前為了野豬問題，在台東縣議會定期會上向縣府求援。黃碧妹說，島上不少豬舍過去幾年因颱風等天災破壞，豬隻逃脫後有的在山區繁衍後，變成野豬翻找垃圾桶覓食，島上曾有野豬逛大街，野豬也會啃食破壞芋頭等農作物，造成農民損失，希望縣府幫幫忙。

縣府農業處表示，去年蘭嶼鄉公所曾編列預算獎勵抓野豬，但野豬繁殖期遇上飛魚季，鄉民忙抓飛魚，無暇抓野豬。今年希望透過比賽吸引台東縣內其他抓豬高手來幫忙，台東縣民不限原住民身分，搭配一名蘭嶼鄉民可3人一組參加。

比賽將分2梯次，第一輪捕獲2隻以上野豬才有資格進入第二輪獎金賽程，第一名獎金3萬元、第二名2萬元、第三名1萬5千元，未得名的隊伍則有5000元補助，即日起報名到今年8月15日截止，可電洽（089）343357，台東縣政府農業處畜產保育科。