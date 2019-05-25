照顧運動選手 林右昌：比照雙北

基隆市今年在全國中等學校運動會獲2金、5銀、7銅，全小運表現也可圈可點，市長林右昌（前左二）頒獎並向選手致謝。 圖／基隆市府提供 分享 facebook 基隆市今年在全中運獲2金、5銀、7銅，全小運表現也可圈可點，市長林右昌說，今年起將比照雙北等級照顧選手，讓選手全心投入，讓教練不會因經費問題中斷訓練。

新北市今年全中運獲111金、121銀、137銅，金牌數全國第一。市府昨在板橋高中辦高中職108年課綱特色課程博覽會，其中林口高中選修課「奧運射擊」、「跑步射擊」施行多年，頗具特色。

林口高中射擊隊曾獲亞運金牌，全中運、全運會、亞運及奧運都有好成績。教練郭孟熙說，射擊講究內在素質，包括專注力、沉得住氣、靈敏度、協調度及判斷等，都能慢慢訓練。

射擊隊長陳妘筠上屆全中運獲金牌，去年也獲東南亞射擊錦標賽金牌，目前透過運動績優甄試申請上清大。

基隆市今年射擊、游泳及跆拳道表現亮眼。明德國中高翊涵及黃晧宸在「國中組射擊10公尺空氣步槍男女混合賽」中摘金；國女團體射擊總錦標拿下全國第一；暖暖高中謝宜臻在「高女組游泳1500公尺自由式」奪金並破紀錄。

全小運基隆市代表隊國小男生組壘球擲遠第3名；3000公尺競走及12X100公尺大隊接力破全市紀錄。

基隆市教育處代處長陳淑貞說，基隆體育經過3年改革，集中資源重點培訓選手，增辦比賽活絡基層賽事，讓各校都機會參與，市府增加體育預算，透過亮點計畫讓基隆體育蛻變。