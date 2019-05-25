親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

照顧運動選手 林右昌：比照雙北

2019-05-25 23:15聯合報 記者游明煌魏翊庭／連線報導

基隆市今年在全國中等學校運動會獲2金、5銀、7銅，全小運表現也可圈可點，市長林右...
基隆市今年在全國中等學校運動會獲2金、5銀、7銅，全小運表現也可圈可點，市長林右昌（前左二）頒獎並向選手致謝。 圖／基隆市府提供
分享
基隆市今年在全中運獲2金、5銀、7銅，全小運表現也可圈可點，市長林右昌說，今年起將比照雙北等級照顧選手，讓選手全心投入，讓教練不會因經費問題中斷訓練。

新北市今年全中運獲111金、121銀、137銅，金牌數全國第一。市府昨在板橋高中辦高中職108年課綱特色課程博覽會，其中林口高中選修課「奧運射擊」、「跑步射擊」施行多年，頗具特色。

林口高中射擊隊曾獲亞運金牌，全中運、全運會、亞運及奧運都有好成績。教練郭孟熙說，射擊講究內在素質，包括專注力、沉得住氣、靈敏度、協調度及判斷等，都能慢慢訓練。

射擊隊長陳妘筠上屆全中運獲金牌，去年也獲東南亞射擊錦標賽金牌，目前透過運動績優甄試申請上清大

基隆市今年射擊、游泳及跆拳道表現亮眼。明德國中高翊涵及黃晧宸在「國中組射擊10公尺空氣步槍男女混合賽」中摘金；國女團體射擊總錦標拿下全國第一；暖暖高中謝宜臻在「高女組游泳1500公尺自由式」奪金並破紀錄。

全小運基隆市代表隊國小男生組壘球擲遠第3名；3000公尺競走及12X100公尺大隊接力破全市紀錄。

基隆市教育處代處長陳淑貞說，基隆體育經過3年改革，集中資源重點培訓選手，增辦比賽活絡基層賽事，讓各校都機會參與，市府增加體育預算，透過亮點計畫讓基隆體育蛻變。

基隆林右昌全中運亞運清大
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

利用閒置教室 基隆設首家社區公托

2019-05-25 23:26

太陽能種小米 台東部落工坊省電費

2019-05-25 23:08

叫阮第一名／斜槓青年林聖皓 學電機更愛料理

2019-05-25 23:07

台東縣運 3項破大會紀錄

2019-05-25 19:27

台東親子足球賽好精彩 東海運動公園洋溢歡樂

2019-05-25 16:12

基隆戀愛巴士前2年速配成功27對 今再啟航72人覓愛

2019-05-25 15:57

影／灣生老奶奶重回兒時官舍 時光倒流80年她頻拭淚

2019-05-25 13:27

影／宜蘭童玩節工讀生考「態度」 要先扛一箱礦泉水

2019-05-25 10:43

影／2尾大南極蝦加東石蚵仔 基隆這家麵線羹海味十足

2019-05-25 08:48

門諾行動餐車上路 偏鄉爺奶開心共餐

2019-05-24 23:37

紓解雪隧塞車 宜縣府擬建議中央 濱海蓋高架接新北

2019-05-24 23:30

美食新天地／四維先生冰品 滿滿果肉吃得過癮

2019-05-24 23:26

基隆文化中心 7月動工整建

2019-05-24 23:18

夏雪芒果夯 台東農民懸賞5萬抓賊

2019-05-24 22:55

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

美食新天地／麻吉海鮮麵線羹 食材好膨派

2019-05-24 23:40
看更多

熱門文章

端午節立蛋不夠炫 佳冬獨創「立西瓜」報名秒殺

2019-05-25 07:38

國民黨新竹縣立委第二選區民調出爐 議員林思銘勝出

2019-05-25 12:43

影／2尾大南極蝦加東石蚵仔 基隆這家麵線羹海味十足

2019-05-25 08:48

高雄愛心爆棚 韓國瑜宣布珍珠計畫兩年善款都已到位

2019-05-25 10:12

嘉市34座公園發現荔枝椿象蹤跡 衣服有蟲卵小心進家門

2019-05-25 11:33

影／連吃2個月火鍋贏得美人心 八仙女孩情定學長

2019-05-25 18:16

影╱美女總幹事把文旦變時尚 香港搶500萬訂單

2019-05-25 07:38

改裝車噪音擾清夢 桃市6月試辦「測噪」拍照

2019-05-25 20:54

藍營竹縣第2選區立委民調公布 3人不滿民調瑕疵退席

2019-05-25 14:06

早期名醫家族古厝大宅院拆除 新地主將開闢停車場

2019-05-25 07:59

遭瘋狂粉絲騷擾 「港湖女神」高嘉瑜打算報警

2019-05-25 16:02

陳吉仲開的支票 麻豆啟動收購100萬斤大果文旦

2019-05-25 18:51

基隆戀愛巴士前2年速配成功27對 今再啟航72人覓愛

2019-05-25 15:57

影／灣生老奶奶重回兒時官舍 時光倒流80年她頻拭淚

2019-05-25 13:27

影／是你嗎？新北人口破400萬 直接送出淡水套房大獎

2019-05-25 13:13

台南市府今招考約聘員 21職缺近50人報考

2019-05-25 11:41

「韓流」622到台中 盧秀燕：藍綠各黨來都公平協助

2019-05-25 18:38

打樁、拆牆、灌漿好吵 苗栗工地噪音陳情占大宗

2019-05-25 08:27

高雄明年財政缺口65億 韓國瑜要找蘇貞昌幫忙

2019-05-25 21:40

南科園區選拔平權優良廠商與優良從業人員 今天表揚

2019-05-25 19:30

媽祖繞境看「香條」怎麼貼 直的是休息、斜的是經過

2019-05-25 12:10

韓國瑜赴青雲宮擂戰鼓 彷彿預告「出征」

2019-05-25 21:37

不忍阿嬤獨守山上果園 女中士棄軍種木瓜收入更高

2019-05-25 20:10

屏東黑鮪魚觀光季千人宴 澎湃美食小吃太超值

2019-05-25 20:32

鹿港亮起來 今晚點燈展現迷人的夜

2019-05-25 21:28

影／宜蘭童玩節工讀生考「態度」 要先扛一箱礦泉水

2019-05-25 10:43

恆春旅遊醫院新建工程再加碼 蘇貞昌指示「一次到位」

2019-05-25 17:28

全國廟會藝陣嘉年華 台南安定蘇厝真護宮熱鬧登場

2019-05-25 15:27

新北蘆洲永平市場響應「不塑」 明發送二手環保袋

2019-05-25 11:45

桃園捷運綠線地下潛盾6月審標 預計10月動工

2019-05-25 16:10

腦麻女孩求職碰壁 不放棄終圓就業夢

2019-05-25 10:29

台中聯合婚禮超甜蜜 盧秀燕：下次同志也能報名

2019-05-25 17:41

新北華山基金會長者紅白對抗 大展身手玩得開心

2019-05-25 15:12

今高雄旅展 「一日農夫」檔檔熱銷

2019-05-25 15:56

台東親子足球賽好精彩 東海運動公園洋溢歡樂

2019-05-25 16:12

氣候異常花期亂？土城希望之河葡萄季今年停辦

2019-05-25 08:52

影／南投就業博覽會強強滾 兩岸企業搶人才

2019-05-25 14:08

台塑企業太保設廠長年回饋 邀劇團公演台上台下同歡

2019-05-25 08:06

郭台銘訪檜意森活村 打造新朝聖景點

2019-05-25 22:33

台南1170位新農人 140人年收逾百萬

2019-05-25 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top