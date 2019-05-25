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台東縣運 3項破大會紀錄

2019-05-25 19:27聯合報 記者尤聰光╱即時報導

108年台東全縣運動會今天登場，超過1千多名選手參賽，並由副縣長張志明主持，首日計2項3人破大會紀錄。

台東縣運會一連兩天在縣立體育場舉辦，這次縣運會也將選拔10月底參加在桃園市辦理的108年全國運動會台東縣代表，結果首日計有2項3人次破大會紀錄。

今天首日打破大會紀錄，分別為社會男子組110公尺跨欄決賽，卑南鄉陽佳皓成績14秒46、海端鄉黃柏堯成績14秒49，分別打破莊豐銘保持的14秒60大會紀錄；社會男子組400公尺決賽，長濱鄉陳證吉成績48秒67，破大會46秒70的紀錄。

108年台東全縣運動會今天登場，超過1千多位選手參賽，首日計2項3人破大會紀錄。...
108年台東全縣運動會今天登場，超過1千多位選手參賽，首日計2項3人破大會紀錄。圖/台東縣政府提供
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社會男子組110公尺跨欄決賽，分別由卑南鄉陽佳皓、海端鄉黃柏堯成績打破大會紀錄。...
社會男子組110公尺跨欄決賽，分別由卑南鄉陽佳皓、海端鄉黃柏堯成績打破大會紀錄。圖/台東縣政府提供
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