台東縣運 3項破大會紀錄

2019-05-25 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



108年台東全縣運動會今天登場，超過1千多名選手參賽，並由副縣長張志明主持，首日計2項3人破大會紀錄。

台東縣運會一連兩天在縣立體育場舉辦，這次縣運會也將選拔10月底參加在桃園市辦理的108年全國運動會台東縣代表，結果首日計有2項3人次破大會紀錄。