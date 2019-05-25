認養人默默行善 家扶童感謝：像大傘讓我們遮風蔽雨！

2019-05-25 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



為感謝認養人長期關懷弱勢兒童，也讓孩子們有機會跟口中的叔叔、阿姨們見上一面，花蓮家扶中心今天下午於美崙國中體育館舉辦「花家太美、相聚不難」年度相見歡活動，今年共97組認養人及認養童參與，共計262人是近年最高，認養人遠從全國各地前來實踐見面約定，有些是多年不見、有些是初次相遇，下午雙方進行團康遊戲破冰，在兩天一夜活動建立彼此在人生中的連結與回憶。

已經連續認養孩童32年的幼幼愛心會執行長羅銀棟說，會內近90名成員來自各行各業，在全台各地捐款行善後發現花東地區孩童最需要幫助，近年將多數資源全數投入，迄今在花蓮累計已認養50名孩童，最大的已經成年就業，他回憶有次帶7名認養童去天祥爬山，登頂後他招待孩子們到飲料店並說「想喝什麼都由叔叔請客！」結果7人最後只拿了3瓶礦泉水分著喝，孩子們的單純和知足讓他永生難忘。

曾接受幼幼愛心會認養的范小姐說，自己4歲時因父母離異由外公撫養，因外公年事已高家扶評估後主動扶助，直到11歲時隨母親改嫁遠赴日本才停扶，她去年從短期大學畢業後想回台灣家扶工作，但因非相關科系暫未獲得錄取，目前先在公部門擔任聘僱人員。宋先生則提到，兒時家庭遭遇變故，從5歲到現在持續接受扶助，如今將從大學餐飲科系畢業，未來盼擔任廚師回饋花蓮家扶一起幫忙弱勢。對於受扶的感想兩人異口同聲「像是一把讓我們遮風蔽雨的大傘！」