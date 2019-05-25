認養人默默行善 家扶童感謝：像大傘讓我們遮風蔽雨！
為感謝認養人長期關懷弱勢兒童，也讓孩子們有機會跟口中的叔叔、阿姨們見上一面，花蓮家扶中心今天下午於美崙國中體育館舉辦「花家太美、相聚不難」年度相見歡活動，今年共97組認養人及認養童參與，共計262人是近年最高，認養人遠從全國各地前來實踐見面約定，有些是多年不見、有些是初次相遇，下午雙方進行團康遊戲破冰，在兩天一夜活動建立彼此在人生中的連結與回憶。
已經連續認養孩童32年的幼幼愛心會執行長羅銀棟說，會內近90名成員來自各行各業，在全台各地捐款行善後發現花東地區孩童最需要幫助，近年將多數資源全數投入，迄今在花蓮累計已認養50名孩童，最大的已經成年就業，他回憶有次帶7名認養童去天祥爬山，登頂後他招待孩子們到飲料店並說「想喝什麼都由叔叔請客！」結果7人最後只拿了3瓶礦泉水分著喝，孩子們的單純和知足讓他永生難忘。
曾接受幼幼愛心會認養的范小姐說，自己4歲時因父母離異由外公撫養，因外公年事已高家扶評估後主動扶助，直到11歲時隨母親改嫁遠赴日本才停扶，她去年從短期大學畢業後想回台灣家扶工作，但因非相關科系暫未獲得錄取，目前先在公部門擔任聘僱人員。宋先生則提到，兒時家庭遭遇變故，從5歲到現在持續接受扶助，如今將從大學餐飲科系畢業，未來盼擔任廚師回饋花蓮家扶一起幫忙弱勢。對於受扶的感想兩人異口同聲「像是一把讓我們遮風蔽雨的大傘！」
花蓮家扶中心主任施政延表示，目前縣內共有新城、花蓮市、鳳林及玉里四處據點，成立53以來已經協助超過1萬2千名弱勢孩童順利成長，除了補貼生活經費也提供急難救助及獎助學金等，一切資源都要歸功於社會各界善心人士默默奉獻，認養人除了每月捐款外，平時也會透過書信及一年一度的相見歡活動關心和鼓勵孩子，受扶的孩子心懷感恩、許多人表現不凡，就讀化仁國中舞蹈班三年級的謝祥銨今年榮獲總統教育獎就是最好例證。
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