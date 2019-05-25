桃園都會區布農族射耳祭傳承獵人精神、勇氣和智慧

2019-05-25 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天前往平鎮民俗文化公園，出席原住民族歲時祭儀－布農族射耳祭（Malahtangia），指出布農族有「八音合音」的天籟美聲，也是獵人文化代表，「射耳祭」有敬天惜福、與族人分享之意，耆老帶領族人進行射耳祭儀式，培養族人面對挑戰時，展現勇氣和自信，發揚原住民族智慧與文化，讓傳統文化祭儀在都會區得以傳揚保存。

鄭文燦指出，桃園升格後的豐年祭及歲時祭儀活動，由原住民族人用自己的方式說故事，選擇想舉辦的活動，今年由布農族「射耳祭」揭開歲時祭儀序幕，各族也將陸續推出獨具特色的歲時祭儀活動。各區豐年祭活動7月至8月舉辦，桃園市原住民族聯合豐年祭8月31日、9月1日在高鐵桃園站前草坪登場，展現原住民族多元文化特色。

鄭文燦說，截至今年4月底，桃園市原住民族人口數已達7萬4607人，布農族4484人，主要分布在中壢、平鎮與龜山區，市府原民局今年編大約13億元預算，積極推動原住民族福利政策，包括增加都會區工作機會、增設社會住宅及擴大租屋補助、就業、就學津貼和老人照顧等福利措施，打造桃園成為原住民族發展的典範城市。

原民局長林日龍表示，「射耳祭」原意為「射山鹿的耳朵」，以男性參與為主，於4月至5月間舉行。祭儀包括祭典前的打獵（qanup）、對空鳴槍傳訊息（patinqal）、迎接獵人（matinpasdu）、祭獵槍（pislahi）等過程；活動上午由原住民布農族文化促進會理事長胡貴仁帶領族人進行射耳祭儀式、青少年演唱布農族傳統歌謠等，下午各區展演布農族的播種祭、進倉祭等，全程將以布農族語及中文雙語呈現，讓不同族群的朋友也能瞭解布農族文化，更特別設計以守護文化為主題的文化保護傘為貴賓禮品，象徵市府團隊、族人與社會大眾共同守護原住民族文化。