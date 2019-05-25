基隆戀愛巴士前2年速配成功27對 今再啟航72人覓愛

2019-05-25 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府「2019愛在基隆相遇時」未婚聯誼活動第一梯次今天啟航，下午72名未婚男女搭乘戀愛巴士，由市府扮演的愛神邱比特帶隊，先到慶安宮參拜月老、祈求紅線，再到國立海洋科技博物館挑戰闖關遊戲。市長林右昌到場送上祝福，希望找到心儀的對象。林右昌並透露，前兩年速配很成功，有1對已經結婚，26對男女交往中。

今天參加的未婚男女，男性超過九成大學畢業，有兩成是碩博士學歷，其中許多來自國營企業、金融業、高科技產業、中央與地方的公務機關，有的是高階經理人、有的是工程師，也有警察、消防員、船長、醫檢師等等，女性也是各行各業都有。

林右昌表示，今年適逢2019年有「愛你依久」之意，基隆市政府希望更多單身市民都能找到對象長長久久，今年除了增加45歲以上的花漾巴士組外，更將戀愛巴士組每梯次的參加人數從60人增加到72人。今年市府團隊在規劃互動橋段時，也特別安排許多聊天場合與合照機會，希望能增進參加者彼此之間情誼及相互了解。

市長鼓勵參加男女活動完，可以跟心儀對象約到熱門打卡景點如潮境公園、忘幽谷、正濱漁港彩色屋、海洋廣場等，讓感情升溫，一起製造更多戀愛氛圍。

慶安宮主委童永說，慶安宮連續3年贊助參加者10對「速配獎」，更大方承諾，只要是透過本活動相互認識之市民在1年內結婚者，慶安宮就會送上大紅包提供給新人做為賀禮。

民政處長王榆森表示，他希望今年參加者們都能找到心儀對象，明年一起來參加基隆市民聯合婚禮，並由慶安宮送上大紅包，還能獲得基隆知名飯店、喜宴會館及婚紗公司客製優惠的新人結婚方案，如果有好消息的市民朋友記得主動向民政處聯繫。