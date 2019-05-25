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影／灣生老奶奶重回兒時官舍 時光倒流80年她頻拭淚

2019-05-25 13:27聯合報 記者余衡╱即時報導

谷口女士激動拭淚。記者余衡／攝影
谷口女士激動拭淚。記者余衡／攝影
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91歲日本籍谷口光子女士，曾經住在當時總督府鐵道部花蓮港出張所所長官舍，3年期間經常邀同學到家中庭院玩耍，一家五口在此留下美好回憶，日後每到花蓮一定造訪官舍周邊，日前她得知台鐵將官舍整修完成特別重回舊地，推開木門的那瞬間她感動說道「好像回到80年前，沒想到還能進來這裡！」

谷口女士在台灣出生，婚後隨夫姓改名今泉光子，其父谷口廣三曾任日據時期總督府鐵道部花蓮港出張所所長，官舍蓋好後谷口一家率先入住，她和父母姐弟在此生活、就學3年，後來因父親工作因素輾轉先搬至台北、再回到日本，但她對童年時光念念不忘，每到花蓮一定會到官舍附近漫步，就算只隔著欄柵看也覺得滿足。

日前谷口女士透過文史工作者黃威勝、鐵道專家洪致文及旅日作家陳威臣等人，得知台鐵將官舍整修完成她滿心期待，今天上午她帶著兒孫及3件記憶中相仿的工藝品重回舊地，推開木門那一刻時光瞬間倒流，谷口女士好奇的探訪屋內各處，宛如80年前那位小女孩，她指著屋後榕樹說「80年前它就在了，這裡都沒什麼變！」將帶來的瓷瓶及瓷盤擺回原位時多次激動拭淚。

谷口女士說，當時附帶庭院的住宅不多，每天都有同學慕名到家裡參觀，大伙兒在屋後草坪追逐玩耍非常快樂，令她印象最深的是好友李文正，兩人幾乎天天玩在一起，後來得知他當上台灣省議員替他感到驕傲，這次趁小學同學會來台，沒想到還能進到曾經住過的官舍，感謝所有居中聯繫的朋友，「在花蓮的那三年是她人生中最美好的時光！」

谷口女士推開木門瞬間。記者余衡／攝影
谷口女士推開木門瞬間。記者余衡／攝影
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谷口女士探訪屋後庭院。記者余衡／攝影
谷口女士探訪屋後庭院。記者余衡／攝影
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鐵道文史工作者台鐵
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