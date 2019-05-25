影／宜蘭童玩節工讀生考「態度」 要先扛一箱礦泉水

2019-05-25 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



2019宜蘭國際童玩藝術節7月6日至8月18日，將在冬山河親水公園登場，今天在宜蘭縣復興國中舉行短期工作人員甄試，今年共有869人報考，總計將錄取315名短期工作人員。

今天甄試，應試考生除了須繳交事先在家中填寫的童玩節筆試資料，現場並分別進行體能測驗和應變口試。

體能測驗要求男生搬起15公斤重的一箱礦泉水，在90秒內完成快步100公尺，女生同樣要徒手搬運重15公斤的礦泉水，在60秒內快步行走50公尺。

主辦單位說，主要在觀察考生的服務「態度」，而應變能力的口試，個人基本能力及服務熱忱則是關鍵。

此外，今年同時招募英、西、俄、法、日等語系專長「隨隊工作人員」26名，共計有59人報名，甄試的項目包括外語口試及應變口試，隨隊工作人員主要工作內容，在於協助國外演出團隊來台演出交流活動。

宜蘭縣文化局指出，2019宜蘭童玩節短期工作人員招募分「園區服務人員」、「宿舍服務人員」、「外語隨隊工作人員」等組別，園區及宿舍服務人員共計招收289人，共有810人報名，今年報名人數相當踴躍，比去年多出2百多人競爭激烈。

其中「園區服務人員」預計招收247名，報名人數711人，「宿舍服務人員」預計招收42名，有99人報考。

文化局表示，宜蘭國際童玩藝術節橫跨演出、展覽、遊戲及交流4大主軸，包括國內外演出團隊接待、園區各主題展館及水陸遊戲設施，每年皆需要不同領域的短期工作人員，靑年學子每年暑期在童玩節打工的同時，也培養國際交流、行政企劃、文化藝術等多元能力，有了充實且難忘的暑期回憶。

錄取名單預訂6月6日公告於2019宜蘭國際童玩藝術節工讀生招募網站http://www.yicfff.tw/job 及宜蘭縣政府文化局網站http://www.ilccb.gov.tw。