全中運全小運表現佳 林右昌：今年起比照雙北培訓選手

2019-05-25 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市今年在全國中等學校運動會中獲得2金、5銀、7銅，全小運的表現也是可圈可點，市府昨晚舉行優秀選手表揚大會，市長林右昌頒發獎狀及感謝狀給傑出運動選手、教練共66人，感謝大家對於體育的付出。林右昌說，市府擬具亮點計畫，今年開始比照雙北等級來照顧選手，讓選手能全心投入，也讓教練不會因為經費的問題而中斷訓練。

今年表現亮眼的項目有射擊、游泳及跆拳道等項目，基隆市首面金牌由明德國中高翊涵及黃晧宸在「國中組射擊10公尺空氣步槍男女混合賽」中摘下首面金牌；國女團體射擊總錦標基隆市也拿下全國第一名；暖暖高中謝宜臻在「高女組游泳1500公尺自由式」游出創大會紀錄的金牌成績。

另外，今年全小運基隆市代表隊的表現也是可圈可點，分別榮獲國小男生組壘球擲遠第3名（長樂國小王君豪）、國小女生組60公尺第4名及100公尺第5名（信義國小陳又銥）、再加上在國小男生組3000公尺競走及國小男生組12X100公尺大隊接力等項目都打破全市紀錄。

林市長在頒獎典禮中特別肯定選手及教練挑戰自我的運動精神，並表示市府今年開始比照雙北等級來照顧選手，除了讓選手全心訓練，也讓教練不會因為經費的問題而中斷訓練，期盼體育扎根，再創佳績。