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全中運全小運表現佳 林右昌：今年起比照雙北培訓選手

2019-05-25 09:13聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市今年在全國中等學校運動會中獲得2金、5銀、7銅，全小運的表現也是可圈可點，市府昨晚舉行優秀選手表揚大會，市長林右昌頒發獎狀及感謝狀給傑出運動選手、教練共66人，感謝大家對於體育的付出。林右昌說，市府擬具亮點計畫，今年開始比照雙北等級來照顧選手，讓選手能全心投入，也讓教練不會因為經費的問題而中斷訓練。

今年表現亮眼的項目有射擊、游泳及跆拳道等項目，基隆市首面金牌由明德國中高翊涵及黃晧宸在「國中組射擊10公尺空氣步槍男女混合賽」中摘下首面金牌；國女團體射擊總錦標基隆市也拿下全國第一名；暖暖高中謝宜臻在「高女組游泳1500公尺自由式」游出創大會紀錄的金牌成績。

另外，今年全小運基隆市代表隊的表現也是可圈可點，分別榮獲國小男生組壘球擲遠第3名（長樂國小王君豪）、國小女生組60公尺第4名及100公尺第5名（信義國小陳又銥）、再加上在國小男生組3000公尺競走及國小男生組12X100公尺大隊接力等項目都打破全市紀錄。

林市長在頒獎典禮中特別肯定選手及教練挑戰自我的運動精神，並表示市府今年開始比照雙北等級來照顧選手，除了讓選手全心訓練，也讓教練不會因為經費的問題而中斷訓練，期盼體育扎根，再創佳績。

教育處代理處長陳淑貞指出，基隆體育經過3年的改革，在競技體育目標化，集中資源重點培訓，經費妥善分配，讓有限資源發揮極大作用。此外，在基層體育則是普及化，增辦比賽讓基層體育賽事活絡，讓各校都有多元機會能參與體活動及賽事。她感謝市長支持體育發展的決心，一路挺過改革的陣痛期，並增加體育預算，透過亮點計畫讓基隆體育蛻變。

基隆市今年在全國中等學校運動會中獲得2金、5銀、7銅，全小運的表現也是可圈可點，...
基隆市今年在全國中等學校運動會中獲得2金、5銀、7銅，全小運的表現也是可圈可點，市長林右昌頒獎感謝運動選手。圖／基隆市政府提供
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基隆市今年在全國中等學校運動會中獲得2金、5銀、7銅，全小運的表現也是可圈可點，...
基隆市今年在全國中等學校運動會中獲得2金、5銀、7銅，全小運的表現也是可圈可點，市長林右昌頒獎感謝運動選手。圖／基隆市政府提供
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體育基隆林右昌
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