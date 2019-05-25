影／2尾大南極蝦加東石蚵仔 基隆這家麵線羹海味十足

2019-05-25 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆火車站旁隱身在中山橋頭旁的「麻吉海鮮麵線羹」，汽機車常呼嘯而過，不太起眼，店內也只賣一種口味，但麵線羹的料卻超膨派，裡面加了兩隻大尾南極蝦、5到7顆東石蚵仔，還有台南學甲虱目魚丸、小腸，蝦子尤其很蝦甜，和蚵仔都是當天凌晨來自崁仔頂的新鮮直送，很多饕客衝著這2隻蝦子來品嘗，「吃蝦子就值得了」。

一般麵線羹不是肉羹、魚酥、蚵仔，但基隆這家店卻是滿滿的海鮮，味道也很搭。「麵線羹怎麼有蝦子？」每個顧客來到店裡多會好奇這樣問，因為這裡的麵線羹很特別，加入海鮮配料，老闆林東鴻夫妻在崁仔頂魚市批發魚貨，每天凌晨忙完之後繼續賣麵，直接把最新鮮的南極蝦、東石蚵仔及台南學甲的虱目魚丸送到店內。

來店的顧客會發現，海鮮麵線羹用料實在，蝦子等舖滿滿的一大碗讓人口水都快滴下來，想吃到最道地的海鮮，這一碗讓你滿足，感受海港城市的氣味。林東鴻說，不只料多，而且湯頭也是採用一些特別的海鮮料理，清晨5點半開始熬煮，喝起來很不一樣，有海鮮甘甜的味道，蝦子尤其是整碗的關鍵，入口鮮甜軟嫩，是當天來自崁仔頂的美味，吃了會麻吉，想再來。

「蝦子大尾，蚵仔大顆」，老闆娘說，光這兩項本就要20多元，1碗只賣60元，希望薄利多銷，讓人吃得飽，又可品嘗到海鮮，不計成本，她要給人膨派的感覺，不同於一般只加入小腸、肉焿等的麵線羹。自製的辣蘿蔔和辣醬也很推薦，酌量加入風味更佳。

「有顧客從台北來就是為了吃這個蝦子和辣蘿蔔」老闆娘表示，他們的麵線羹有濃濃的海鮮味，這也是基隆特有的味道。一名顧客說，蝦子吸引他來，咬下去很軟就像現撈的。

地址：基隆市中山橋旁公園街319號