親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
高雄爭建新機場
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

NBA／作客遭公鹿保全擋下 林書豪感慨：習慣了

杜月笙神預言這段姻緣！ 百年故居…門眉透玄機

影／2尾大南極蝦加東石蚵仔 基隆這家麵線羹海味十足

2019-05-25 08:48聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆火車站旁隱身在中山橋頭旁的「麻吉海鮮麵線羹」，汽機車常呼嘯而過，不太起眼，店內也只賣一種口味，但麵線羹的料卻超膨派，裡面加了兩隻大尾南極蝦、5到7顆東石蚵仔，還有台南學甲虱目魚丸、小腸，蝦子尤其很蝦甜，和蚵仔都是當天凌晨來自崁仔頂的新鮮直送，很多饕客衝著這2隻蝦子來品嘗，「吃蝦子就值得了」。

一般麵線羹不是肉羹、魚酥、蚵仔，但基隆這家店卻是滿滿的海鮮，味道也很搭。「麵線羹怎麼有蝦子？」每個顧客來到店裡多會好奇這樣問，因為這裡的麵線羹很特別，加入海鮮配料，老闆林東鴻夫妻在崁仔頂魚市批發魚貨，每天凌晨忙完之後繼續賣麵，直接把最新鮮的南極蝦、東石蚵仔及台南學甲的虱目魚丸送到店內。

來店的顧客會發現，海鮮麵線羹用料實在，蝦子等舖滿滿的一大碗讓人口水都快滴下來，想吃到最道地的海鮮，這一碗讓你滿足，感受海港城市的氣味。林東鴻說，不只料多，而且湯頭也是採用一些特別的海鮮料理，清晨5點半開始熬煮，喝起來很不一樣，有海鮮甘甜的味道，蝦子尤其是整碗的關鍵，入口鮮甜軟嫩，是當天來自崁仔頂的美味，吃了會麻吉，想再來。

「蝦子大尾，蚵仔大顆」，老闆娘說，光這兩項本就要20多元，1碗只賣60元，希望薄利多銷，讓人吃得飽，又可品嘗到海鮮，不計成本，她要給人膨派的感覺，不同於一般只加入小腸、肉焿等的麵線羹。自製的辣蘿蔔和辣醬也很推薦，酌量加入風味更佳。

「有顧客從台北來就是為了吃這個蝦子和辣蘿蔔」老闆娘表示，他們的麵線羹有濃濃的海鮮味，這也是基隆特有的味道。一名顧客說，蝦子吸引他來，咬下去很軟就像現撈的。

地址：基隆市中山橋旁公園街319號

營業時間：上午7時30分到下午1時30分，賣完為止，周日、一公休

麵線羹的料很膨派，不同於一般的麵線羹，裡面加了兩隻大尾的南極蝦、5到7顆的東石蚵...
麵線羹的料很膨派，不同於一般的麵線羹，裡面加了兩隻大尾的南極蝦、5到7顆的東石蚵仔，還有台南學甲的虱目魚丸、小腸等。記者游明煌／攝影
分享
麵線羹的料很膨派，不同於一般的麵線羹，裡面加了兩隻大尾的南極蝦、5到7顆的東石蚵...
麵線羹的料很膨派，不同於一般的麵線羹，裡面加了兩隻大尾的南極蝦、5到7顆的東石蚵仔，還有台南學甲的虱目魚丸、小腸等。記者游明煌／攝影
分享
麵線羹的料很膨派，不同於一般的麵線羹，裡面加了兩隻大尾的南極蝦、5到7顆的東石蚵...
麵線羹的料很膨派，不同於一般的麵線羹，裡面加了兩隻大尾的南極蝦、5到7顆的東石蚵仔，還有台南學甲的虱目魚丸、小腸等。記者游明煌／攝影
分享
麵線羹的料很膨派，不同於一般的麵線羹，裡面加了兩隻大尾的南極蝦、5到7顆的東石蚵...
麵線羹的料很膨派，不同於一般的麵線羹，裡面加了兩隻大尾的南極蝦、5到7顆的東石蚵仔，還有台南學甲的虱目魚丸、小腸等。記者游明煌／攝影
分享

基隆南極
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

全中運全小運表現佳 林右昌：今年起比照雙北培訓選手

2019-05-25 09:13

活化閒置教室 基隆開辦首家公私協力公托招生了

2019-05-25 08:29

美食新天地／麻吉海鮮麵線羹 食材好膨派

2019-05-24 23:40

門諾行動餐車上路 偏鄉爺奶開心共餐

2019-05-24 23:37

紓解雪隧塞車 宜縣府擬建議中央 濱海蓋高架接新北

2019-05-24 23:30

美食新天地／四維先生冰品 滿滿果肉吃得過癮

2019-05-24 23:26

基隆文化中心 7月動工整建

2019-05-24 23:18

夏雪芒果夯 台東農民懸賞5萬抓賊

2019-05-24 22:55

青庭？親庭？蜻蜓？林姿妙答詢挨批 是誰弄錯了呢？

2019-05-24 19:31

灣生重回基隆港激動落淚 林右昌：台灣就是灣生的家

2019-05-24 16:31

花蓮代理教師「均一價」 議員盼比照台東依學歷敘薪

2019-05-24 15:38

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

台灣獼猴大鬧基隆市區 衝過馬路躲入暗巷後消失

2019-05-24 13:00

被女議員勸多讀書 林姿妙：王永慶小學畢業事業做得好

2019-05-24 12:54

議員批基隆信三路「爛路王」 巿府：工程流標8次

2019-05-24 10:33

太平山鳩之澤步道通了 志工手作打造「櫻木花道」

2019-05-24 07:58

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

基隆市文化中心將變身 文化局長：一樓會打開

2019-05-24 17:16

影／為雪隧解塞 宜蘭想在濱海公路上蓋高架道接新北

2019-05-24 11:59

台東夏雪芒果夯惹宵小覬覦 果農拉布條懸賞5萬抓賊

2019-05-24 09:54
看更多

熱門文章

聯晚之眼／高雄該不該蓋新機場？航空業者不同調

2019-05-24 12:03

台灣獼猴大鬧基隆市區 衝過馬路躲入暗巷後消失

2019-05-24 13:00

確定是沙門氏桿菌 中興臭豆腐晚間移檢方偵辦

2019-05-24 23:57

影／為雪隧解塞 宜蘭想在濱海公路上蓋高架道接新北

2019-05-24 11:59

陳其邁林佳龍聯袂 宣布投入252億建設小港國際機場

2019-05-24 19:43

「賽格威」又來了！ 屏東縣運首度移到春天舉行

2019-05-24 15:27

台中家家戶戶收到生廚餘桶 議員批「都拿來裝垃圾」

2019-05-24 14:28

衛武營管風琴巨星演出中斷 踏板音管栓塞彈簧斷裂

2019-05-24 22:47

聯晚之眼／學者：小港機場擴建難 國內航廈可先替代

2019-05-24 12:09

李鴻源談治水救嘉義 挖滯洪池打造亞洲退休天堂

2019-05-24 13:19

台鐵內壢後站沒廁所 議員會勘被擺道…桃交通局道歉

2019-05-24 10:47

戲水勝地南寮親子沙灘明起開放 竹市府邀親子戲水玩沙

2019-05-24 16:34

花蓮代理教師「均一價」 議員盼比照台東依學歷敘薪

2019-05-24 15:38

被女議員勸多讀書 林姿妙：王永慶小學畢業事業做得好

2019-05-24 12:54

議員批基隆信三路「爛路王」 巿府：工程流標8次

2019-05-24 10:33

聯晚之眼／彌陀徵地難 交通部：持續發展小港機場為宜

2019-05-24 12:03

聯晚之眼／小港機場3年內達極限 高巿交通局：需新機場

2019-05-24 12:33

影／同名土地公成學校守護神 仁德公庇佑學生拿佳績

2019-05-24 19:57

竹山竟有漆彈場 本周六將有500人盛大參賽

2019-05-24 23:57

勤學孝順的苦學生考上好大學 扶輪社長伸援手包辦學費

2019-05-24 17:24

高雄偏鄉這兩區事故多 警方今起加強取締違規

2019-05-24 15:02

影/美女總幹事把文旦變時尚 香港搶500萬訂單

2019-05-25 07:38

台中雙線道「興大路」禁行機車？ 交通局：標線劃錯已塗銷

2019-05-24 15:02

影／「與惡」林哲熹青澀模樣曝光 自曝高中曾想休學...

2019-05-24 17:14

台水斥資6千多萬更新管線 台南佳里6區用水更安心

2019-05-24 10:31

「大鮪扭蛋機」快扭光了 屏縣府貼心加碼送大獎

2019-05-24 18:42

秉坤婦幼醫院接生第4萬名寶寶 幸運兒獲彌月金飾等好禮

2019-05-24 12:49

天熱吃冰樂！蒜頭糖廠蔗埕冰樂園蒜糖KU市集明天登場

2019-05-24 16:31

南投自來水黑如咖啡？ 水公司派人檢測符合標準

2019-05-24 23:55

基隆市文化中心將變身 文化局長：一樓會打開

2019-05-24 17:16

新莊大拜拜下周登場 警方籲提前改道避塞車

2019-05-24 21:20

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

愛河變色青蘋果牛奶綠？ 高市環保局：藻類顏色水質無問題

2019-05-24 21:20

影／2尾大南極蝦加東石蚵仔 基隆這家麵線羹海味十足

2019-05-25 08:48

蔡英文包的鮑粽紅了 曾摃上陳吉仲的他也開賣

2019-05-24 14:17

青庭？親庭？蜻蜓？林姿妙答詢挨批 是誰弄錯了呢？

2019-05-24 19:31

影／三爺溪整治動土 可防止兩千人命10億財產損失

2019-05-24 16:28

黃永南辭世前預留千萬照顧家鄉子弟 客委會頒發褒揚狀

2019-05-24 13:25

新北逍遙遊／考古公園 走入十三行古聚落生活

2019-05-23 23:40

聯晚之眼／高雄新機場 學者：先釐清定位避免投資浪費

2019-05-24 12:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top