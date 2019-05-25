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活化閒置教室 基隆開辦首家公私協力公托招生了

2019-05-25 08:29聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市為因應少子化提高生育率，並利用中正國小校園閒置空間，以公私協力模式開辦首家社區公共托育家園，社會處長吳挺鋒表示，環境規劃及設施都是經過專業設計，期透過經驗豐富的托育團隊，提供安全舒適的優質照顧空間，讓家長安心送托，未來會陸續善用其他校園開辦。

中正社區公共托育家園委由社團法人中華婦幼健康促進發展協會承辦，是基隆市首家社區公共托育家園，做為未來基他社區開辦的示範點，期透過經驗豐富的托育團隊，提供安全舒適的優質照顧空間，讓家長安心送托，願意多生小孩。

家園是由兩間教室打造而成，環境規畫及設施都是經過專業設計，內部規畫有自由探索的遊戲區、塗鴉區、用餐區、睡眠區等多元空間，整體空間開闊，幼兒都能自在爬行走動、玩教具看書等，為方便小小幼兒使用，洗手台、馬桶都是迷你尺寸，專為小朋友打造。

家園結合現行托嬰中心與居家托育優勢，7月開始入托，由4名托育人員照顧12名0至2歲幼兒，讓每一位幼兒可以得到完善的照顧，家園申請收托條件為幼兒及父母之ㄧ方需設籍基隆市，每名幼兒每月收費1萬2000元，家長另可依家庭類型獲得3000到7000元不等的托育補助。

符合補助資格者由家園代為申請補助，一般家庭之嬰幼兒（綜所稅率未達 20%）每月補助3000元；中低收入戶家庭之嬰幼兒補助5000元；低收入戶家庭之嬰幼兒或發展遲緩之嬰幼兒、身心障礙之嬰幼兒、特殊境遇家庭之嬰幼兒補助新台幣7000 元。

目前已開放預約參觀及申請，至6月6日止，6月11日抽籤。電話：（02）24286048，地址位基隆市中正區中正國小校內，中船路36巷4號，詳情可上https://bit.ly/2VtdLbr查詢。

市議員張之豪表示，這是基隆第一個公共托育。過去幼兒可以領取每個月3000補助，但是，大家還是必須要自己找私立托兒機構、保母來幫忙帶孩子。相對於在外日托動輒一個月要2萬3000元，基隆的公托一個月只要1萬2000元。收托比是1：4，只招收12個小孩，而且這是由市政府社會處直接管理，幼教人員專業又專心，讓大家安心又放心。

家園是由兩間教室打造而成，環境規畫及設施都是經過專業設計，內部規畫有自由探索的遊...
家園是由兩間教室打造而成，環境規畫及設施都是經過專業設計，內部規畫有自由探索的遊戲區、塗鴉區、用餐區、睡眠區等多元空間。圖／基隆市政府社會處提供
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家園是由兩間教室打造而成，環境規畫及設施都是經過專業設計，內部規畫有自由探索的遊...
家園是由兩間教室打造而成，環境規畫及設施都是經過專業設計，內部規畫有自由探索的遊戲區、塗鴉區、用餐區、睡眠區等多元空間。圖／基隆市政府社會處提供
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家園是由兩間教室打造而成，環境規畫及設施都是經過專業設計，內部規畫有自由探索的遊戲區、塗鴉區、用餐區、睡眠區等多元空間。圖／基隆市政府社會處提供
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