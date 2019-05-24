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紓解雪隧塞車 宜縣府擬建議中央 濱海蓋高架接新北

2019-05-24 23:30聯合報 記者羅建旺／宜蘭報導

宜蘭縣政府構想在濱海公路與蘭陽溪蓋高架道路，環保團體質疑會破壞環境與景觀，圖為蘭...
宜蘭縣政府構想在濱海公路與蘭陽溪蓋高架道路，環保團體質疑會破壞環境與景觀，圖為蘭陽溪。 記者羅建旺／攝影
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為紓解國5塞車問題，宜蘭縣政府構想，在濱海公路蓋雙向4車道的高架道路，連接新北，沿蘭陽溪蓋高架道路，串聯縣內東西向交通，縣府秘書長林茂盛昨說，雖仍在內部討論，但規畫可行，將爭取中央施作。不過，環保聯盟質疑無法解決塞車，反而破壞環境與景觀；議員正反意見都有，有的支持，認為能紓解車流。

國5與雪山隧道常塞車，宜蘭縣議員吳宏謀要求縣政府提出解套，林茂盛回應，縣政府有構想，就是在濱海公路的分隔島上豎立橋墩，上方蓋雙向4車道的高架道路，與雪隧出口銜接，往北延伸到新北市，連接基福公路，成為另一條北宜的高架快速道路，也可往南延伸到縣內各鄉鎮。

除高架道路南北向串聯外，他說，在蘭陽溪交會處，可與堤防共構，興建高架道路，路線的路廊在蘭陽溪的高灘地上，延伸到員山、三星、大同等鄉，沿途設匝道讓車輛上下高架道路，東西向就可以接通。

林茂盛說，這構想是在現有路幅限制下，面對腹地不足又要解決交通問題，提出思考方向，各縣市都有利用現有路廊與高灘地為高架道路的例子，如果評估與規畫可行，會向中央爭取施作。但他也坦言，此構想仍在內部討論階段，還是要以規畫報告、縣民想法為依歸。

對此構想，有環保團體批評是破壞海岸、河岸，宜蘭縣環保聯盟理事長黃彥霖就認為，進入宜蘭的車流量超過交通容量，又無法從源頭總量管制車流量，宜蘭有再多的道路還是會塞，只是塞的路段不同，即使蓋了高架道路，連接到平面道路，還是會塞，效益令人質疑。

黃彥霖還說，高架道路一定會衝擊到環境，也會破壞景觀，讓宜蘭的特色變不見，這都要事先思考。

縣議員陳文昌、吳宏謀認為高架沒必要；縣議員蔡文益則表示支持高架，可紓解車流，沿蘭陽溪高架道路串聯偏鄉，交通會更便捷。

蘭陽溪塞車吳宏謀雪隧
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