美食新天地／麻吉海鮮麵線羹 食材好膨派

2019-05-24 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆報導



麵線羹加了2隻大尾南極蝦、5到7顆的東石蚵仔，還有台南學甲虱目魚丸、小腸等食材，非常「膨派」。 記者游明煌／攝影 分享 facebook 基隆火車站旁中山橋頭「麻吉海鮮麵線羹」只有一種口味，但食材卻很「膨派」，裡面加了2隻大尾南極蝦、5到7顆東石蚵仔，還有台南學甲虱目魚丸、小腸，讓人吃起來好滿足，蝦子和蚵仔都是當天凌晨來自崁仔頂的新鮮直送，很多饕客覺得光這2隻蝦子就值得。

「麵線羹怎麼有蝦子？」每個顧客來到店裡多會好奇詢問，這裡的麵線羹加入海鮮配料，老闆林東鴻夫妻在崁仔頂魚市批發魚貨，每天凌晨忙完後繼續賣麵線羹，直接把最新鮮的南極蝦、東石蚵仔及台南學甲的虱目魚丸送到店內，新鮮沒話講。 麵線羹的料很膨派，不同於一般的麵線羹。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

海鮮麵線羹用料實在，蝦子等食材鋪滿滿的一大碗，讓人口水都快滴下來，想吃到最道地的海鮮，這一碗就能滿足，還可感受海港城市氣味。自製的辣蘿蔔和辣醬也很推薦，酌量加入風味更佳。

林東鴻說，不只料多，而且湯頭也採用特別海鮮料理，清晨5點半開始熬煮，喝起來很不一樣，有海鮮甘甜的味道，蝦子是整碗的關鍵，入口鮮甜軟嫩，吃了會想再去。 麻吉海鮮麵線羹裡面加了兩隻大尾的南極蝦、5到7顆的東石蚵仔，還有台南學甲的虱目魚丸、小腸等。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

老闆娘說，「蝦子大尾，蚵仔大顆」光這2項成本就要20多元，1碗賣60元只希望薄利多銷，讓人吃得飽，又可品嘗到海鮮，她要給人「膨派」的感覺，不同般只加入小腸、肉焿等的麵線羹。

「有顧客從台北來吃蝦子和辣蘿蔔」老闆娘表示，麵線羹有濃濃的海鮮味，這是基隆特有的味道。而顧客說，蝦子吸引他來，咬下去軟得就像現撈的。

地址：基隆市中山橋旁公園街319號

營業時間：上午7時30分到下午1時30分，賣完為止，周日、一公休