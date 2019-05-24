基隆市文化中心將變身 文化局長：一樓會打開

2019-05-24 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市文化中心在港邊佇立了30多年，充滿許多在地人的回憶，他的前身最早是基隆公會堂，民國46年改建為中正堂，69年再改建為現今的文化中心，歷時5年，耗資8億8千萬，但如此豪華的文化中心，卻動線不良且近年漏水嚴重，基隆市文化局爭取整建，預計7月要動工了，文化局長陳靜萍說，以後一樓會打開。

文化局指出，文化中心所在地原本是一座哨船頭山。最早的前身是基隆公會堂。後來戰時因空襲受損，民國46年改建為中正堂，作為基隆市大規模慶典活動場地。民國66年十二項建設中推行每縣市設立文化中心，當時成立「基隆市文化中心籌建小組」，69年發包動土。

多數縣市利用既有場館改造，基隆市則將原本中正堂所在的小山丘鏟平，改建現今文化中心，歷時5 年，造價8.8億元，鋼構建築，演藝廳燈光音響全是進口，可說是當年最豪華文化中心

基隆市文化中心成立超過30年，前年首次大整修，保留天花板上檜木宮燈，並調整照明，大廳和展館多了現代感，但內部動線待改善，還有漏水問題，文化局評估整體整建要4億元，向文化部申請前瞻計畫「推動藝文專業場館升級計畫」，該計畫最多3年可補助1億5000萬，市府再自籌3成經費。

去年初行政院前院長賴清德到基隆市座談，市府曾請行政院全力協助。但日前文化部複審核定，僅同意補助7000萬元，市府自籌3000萬元。