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灣生重回基隆港激動落淚 林右昌：台灣就是灣生的家

2019-05-24 16:31聯合報 記者吳淑君╱即時報導

昨天一群日治時代就讀台北市「建成尋常小學校」灣生和家屬，重回基隆港，想起73年前被遣返回從沒去過的母國悲傷往事，眾人激動感傷，市長林右昌昨天陪他們走了一段路，今天中午利用總質詢空檔，逐一在合照上簽名相送，寫上「歡迎回家」，他說，人不親土親，台灣就是他們的家。

這群高齡80到92歲的灣生們，昨天回到日本戰敗時遣返（引揚）地基隆，受到市長林右昌及文化局長陳靜萍的熱烈歡迎，灣生們回憶當年被遣返回日本的情景，心情都相當激動。

這一群老先生老太太除造訪西二西三碼頭外，也在文化局的安排下，回到他們童年時記憶中的大沙灣海水浴場，即使昔日海水浴場早不復見，但許多阿公阿嬤到了附近仍大喊「孤拔浴場就從這裡走進去」。

他們並前往市定古蹟市長官邸，由導覽員解說官邸歷史及觀看紀錄片。在遊覽車上，好多阿公阿嬤分享自己的感動，奧平敏子奶奶感動流淚地說，市長那麼重視他們，不但陪他們那麼長一段時間，還送了禮物，此行成為難忘的回憶。

林市長得知老人家的真情流露，說「人不親土親，台灣就是他們的家」，今天中午他犧牲用餐時間、親筆在20張照片上簽名，要送給這群可愛的阿公阿嬤。這次灣生很難得地帶著第二代甚至第三代家屬來到基隆回憶當時的生活，這也代表兩邊人民的交流跟情誼。

昨天一群日治時代就讀台北市「建成尋常小學校」灣生和家屬，重回基隆港，想起73年前...
昨天一群日治時代就讀台北市「建成尋常小學校」灣生和家屬，重回基隆港，想起73年前被遣返從沒去過的母國悲傷往事，眾人激動感傷。記者吳淑君／攝影
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昨天一群日治時代就讀台北市「建成尋常小學校」灣生和家屬，重回基隆港，想起73年前...
昨天一群日治時代就讀台北市「建成尋常小學校」灣生和家屬，重回基隆港，想起73年前被遣返從沒去過的母國悲傷往事，眾人激動感傷。記者吳淑君／攝影
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即使昔日大沙灣海水浴場早不復見，許多灣生阿公阿嬤到了附近仍大喊「孤拔浴場就從這裡...
即使昔日大沙灣海水浴場早不復見，許多灣生阿公阿嬤到了附近仍大喊「孤拔浴場就從這裡走進去」，此圖為早年仁愛國小學童在海灘中戲水的照片。圖／基隆市文化局提供
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基隆市長林右昌，利用中午休息時間，逐一在合照上簽名相送，寫上「歡迎回家」，他說，...
基隆市長林右昌，利用中午休息時間，逐一在合照上簽名相送，寫上「歡迎回家」，他說，人不親土親，台灣就是他們的家。圖／基隆市政府提供
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灣生基隆港海水浴場

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