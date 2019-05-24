灣生重回基隆港激動落淚 林右昌：台灣就是灣生的家

2019-05-24 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



昨天一群日治時代就讀台北市「建成尋常小學校」灣生和家屬，重回基隆港，想起73年前被遣返回從沒去過的母國悲傷往事，眾人激動感傷，市長林右昌昨天陪他們走了一段路，今天中午利用總質詢空檔，逐一在合照上簽名相送，寫上「歡迎回家」，他說，人不親土親，台灣就是他們的家。

這群高齡80到92歲的灣生們，昨天回到日本戰敗時遣返（引揚）地基隆，受到市長林右昌及文化局長陳靜萍的熱烈歡迎，灣生們回憶當年被遣返回日本的情景，心情都相當激動。

這一群老先生老太太除造訪西二西三碼頭外，也在文化局的安排下，回到他們童年時記憶中的大沙灣海水浴場，即使昔日海水浴場早不復見，但許多阿公阿嬤到了附近仍大喊「孤拔浴場就從這裡走進去」。

他們並前往市定古蹟市長官邸，由導覽員解說官邸歷史及觀看紀錄片。在遊覽車上，好多阿公阿嬤分享自己的感動，奧平敏子奶奶感動流淚地說，市長那麼重視他們，不但陪他們那麼長一段時間，還送了禮物，此行成為難忘的回憶。