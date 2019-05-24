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花蓮代理教師「均一價」 議員盼比照台東依學歷敘薪

2019-05-24 15:38聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣議會近日總質詢，代理教師權益引起議員關注，繼議員楊華美日前為代理教師發聲，要求延長聘期，議員張美慧今天也提出，盼比照台東依學歷敘薪，讓博、碩士代理教師有更高薪水，為偏鄉留住優秀教育人才。

全教總日前公布各縣市代理教師聘期最新狀況，以此為依據評比各縣市是否善待代理教師，花蓮因聘期僅10個月多一點，被評為5個不合格縣市之一，議會開議期間，議員們紛紛為代理教師發聲，楊華美盼延長聘期，張美慧則建議為碩、博士代理教師加薪。

縣議員張美慧今天說，花蓮縣代理教師5、600人，比率高，但薪水採齊頭式，具碩、博士學歷卻沒有比較高的薪水，無法留住人才，也無法鼓勵老師自我提升。

她舉台東為例，碩士學歷月薪4萬5896多元、博士5萬1041元，花蓮卻都是3萬8225元，相差約6000到1萬2000元。花蓮目前沒有博士代理教師，碩士學歷56人，一年僅需400多萬元，就能鼓勵優秀老師。

縣長徐榛蔚答詢時指出，縣府鼓勵代理教師考取正式教師，今年起開13個正式教師缺，限定連續3年在花蓮擔任代理老師、英文長才等加分機制；原住民教師部分則配合偏鄉教育法，延長原住民教師6年聘期，先以穩定教育現場為首要。

花蓮縣議員張美慧，今提出依學歷為代理教師敘薪建議。圖／翻攝張美慧臉書
花蓮縣議員張美慧，今提出依學歷為代理教師敘薪建議。圖／翻攝張美慧臉書
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代理教師薪水張美慧

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