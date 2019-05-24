花蓮代理教師「均一價」 議員盼比照台東依學歷敘薪

2019-05-24 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣議會近日總質詢，代理教師權益引起議員關注，繼議員楊華美日前為代理教師發聲，要求延長聘期，議員張美慧今天也提出，盼比照台東依學歷敘薪，讓博、碩士代理教師有更高薪水，為偏鄉留住優秀教育人才。

全教總日前公布各縣市代理教師聘期最新狀況，以此為依據評比各縣市是否善待代理教師，花蓮因聘期僅10個月多一點，被評為5個不合格縣市之一，議會開議期間，議員們紛紛為代理教師發聲，楊華美盼延長聘期，張美慧則建議為碩、博士代理教師加薪。

縣議員張美慧今天說，花蓮縣代理教師5、600人，比率高，但薪水採齊頭式，具碩、博士學歷卻沒有比較高的薪水，無法留住人才，也無法鼓勵老師自我提升。

她舉台東為例，碩士學歷月薪4萬5896多元、博士5萬1041元，花蓮卻都是3萬8225元，相差約6000到1萬2000元。花蓮目前沒有博士代理教師，碩士學歷56人，一年僅需400多萬元，就能鼓勵優秀老師。