薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



中華國際薪傳鄭子太極拳總會採取SMART五級教練制，推廣宗師鄭曼青創立的鄭子太極拳三十七式，在台南市北區和順里活動中心開辦教練研習營，初級教練研習3天每日7小時共21小時，中級教練研習4天每日7小時共28小時，研習預計6月初完成，評鑑訂6月30日舉行。

總會長連傑義表示，期望達到「善與人同、達兼天下」最高理，並將提攜後進納入教練升級制度，以制度來選拔人才，整套制度以「先求己利、後求立人」為出發點。

連傑義說，總會規劃初級教練研習3天，中級教練研習4天，研習完隔一個月考試評鑑。初級教練研習基本功腳步、還有三十七式的拳架，中級教練研習的科目比初級教練多了一個太極劍還有推手。

「我們就是用五級教練制，來具體實施薪傳的薪火相傳」。連傑義說，就是希望培養很好的教練，才能把這個很好的東西往外推廣出去。目前五級制已走到高級了，初級教練已辦了14次，已有558人通過初級教練，中級教練224人通過，那我們的目標是高級教練要55位，高級教練去年跟今年都舉行評鑑跟復評，最後的成績還在校對中。