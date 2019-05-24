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影／為雪隧解塞 宜蘭想在濱海公路上蓋高架道接新北

2019-05-24 11:59聯合報 記者羅建旺╱即時報導

國5與雪山隧道常塞車，宜蘭縣議員吳宏謀質詢時，要求解套及有聯外道路或新替代道路疏解。

宜蘭縣政府秘書長林茂盛表示，縣政府有構想，就是在濱海公路上蓋高架道路，與雪隧出口銜接，往北一路到新北，接基福公路，成為另一條北宜的高架快速道路，也可往南延伸，除南北向，在與蘭陽溪交會處，可與堤防共構，沿著蘭陽溪蓋高架道路，東西串聯。

「當然這個純粹是規劃，還要看可不可行！」林茂盛今天表示，全案是構想階段，還待評估，甚至編預算進行可行性評估，若評估可行，向中央爭取施作。

他說，構想主要是解決雪隧塞車的問題，解決雪隧與國5交通問題，是從省道的角度去做快速道路，也就說從國道5號出雪隧隧道之後，沿著路旁河岸的一條溪流高灘地，接到台2線濱海公路，利用分隔島立墩，上設４車道的高架道路一路往新北，銜接至基福公路。

林茂盛說，台2線濱海公路整個高架，比照西部濱海快速道路，等於整個台2線濱海公路變快速道路，從貢寮一直接到頭城鎮大溪。

林茂盛說，除南北向外，另外可以用高架道路串聯東西向，從國道５號交會到蘭陽溪，在蘭陽溪與堤防共構，興建高架的快速道路，路線的路廊在蘭陽溪的高灘地上，蘭陽溪這裡交會口，一直整個延伸到員山、三星、大同，沿途設匝道讓車子上下高架道路，東西向就可以接通。

對此構想，有環保團體批評是破壞海岸、河岸與天際線，對此，林茂盛說，只是在構想階段，歡迎各界提出具體建議，一起解決宜蘭的問題。

縣議員陳文昌、吳宏謀認為高架沒有必要，吳宏謀質疑依據是什麼？其中涉及的環境破壞等問題都應該好好評估與思考。

縣議員蔡文益則表示支持高架，可疏解車流，因濱海公路一邊是山，沿山而行，影響天際線有限，而沿蘭陽溪高架道路串聯偏鄉，可讓偏鄉連接國5，交通更便捷。

宜蘭縣政府秘書長林茂盛表示，為解決宜蘭交通問題，縣政府構想在濱海公路與沿蘭陽溪蓋...
宜蘭縣政府秘書長林茂盛表示，為解決宜蘭交通問題，縣政府構想在濱海公路與沿蘭陽溪蓋高架道路，串聯南北與東西。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣政府秘書長林茂盛表示，為解決宜蘭交通問題，縣政府構想在濱海公路與沿蘭陽溪蓋...
宜蘭縣政府秘書長林茂盛表示，為解決宜蘭交通問題，縣政府構想在濱海公路與沿蘭陽溪蓋高架道路，串聯南北與東西，圖為濱海公路。記者羅建旺／攝影
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蘭陽溪雪隧吳宏謀

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