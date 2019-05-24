議員批基隆信三路「爛路王」 巿府：工程流標8次

2019-05-24 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市議員宋瑋莉今天在質詢時指出，信三路距離市府不到300公尺，但鋪設「地磚式」的馬路卻破損不堪，坑坑洞洞就像一條「補破布」一樣，人孔蓋路面高低差甚至有5公分，爛路王害民眾頻摔車，車子經過也怕損壞，要求迅速改善。市府表示，希望在9月挖除重新刨鋪，工程流標多次，已重新檢討將早日發包出去。

宋瑋莉說，目前路不平仍受民眾詬病，臉書被灌爆，議員被罵得狗血淋頭，都是在講「信三路破爛不堪」。她前天早上特別去看，拍到的照片十分誇張，到處都是破損的地磚，坑坑洞洞，道路一補再補，就像補破布一樣。現場距市府不到300公尺，讓民眾情何以堪，如果扭傷腳可否聲請國賠？

宋瑋莉表示，她幾乎每天都會經過這條路，車子怕受損，機車騎士也會摔，問題存在很久了，整條路鋪地磚的設計是錯誤的，「前朝設計錯誤的政策，不能一直拖到現在都不處理」。而信三路有此敗筆，不應中山一二路不應該再用地磚。

工務處長張元良說，信三路去年開始發包，但流標多次，重新檢討後招標，局部的零星損壞會以緊急方式修復。希望9月前整個區塊改善，要改為瀝青路面，但因發包多次但都流標，初估要500多萬元，目前積極檢討後辦理發包。但中山一二路地磚是用在人行道不是道路，因此與信三路鋪在馬路的地磚不同，保固5年。

信三路住戶則指出，因在東三碼頭邊，是郵輪客前往中正公園的重要道路，當年為營造商圈改為磚塊路面，但磚塊經常破損脫落，車輛經過，磚塊就發出聲響，夜裡吵死了，存在時間已多年，希望市府應全面重鋪。