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太平山鳩之澤步道通了 志工手作打造「櫻木花道」

2019-05-24 07:58聯合報 記者羅建旺╱即時報導

太平山鳩之澤自然步道有220公尺是號召志工用手工打造。圖／林務局羅東林區管理處提...
太平山鳩之澤自然步道有220公尺是號召志工用手工打造。圖／林務局羅東林區管理處提供
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林務局羅東林區管理處在海拔520公尺的太平山有條「鳩之澤」步道，經過志工手作開闢打造，維持自然風貌，近期步道開通，位在青山綠水間，美極了。

「這是條櫻木花道」，羅東林區管理處指出， 太平山鳩之澤自然步道全長1.2公里，走完全程約1小時，其中有約220公尺的路段，是號召包括瑞典與台灣等志工用手工打造。

而手作的步道使用現地枯倒的山櫻花枝條作為邊坡，真正是「櫻木花道」，另外也用台灣生產的柳杉疏伐木來設置土木階梯，而不是用是對水泥砌出人工設施，是對環境生態更友善的自然步道。

羅東林區管理處表示，手作步道考量環境生態及人文歷史、就地取材、常態維護、公私協力，管理處最近邀請參加手作步道的志工等交流，分享實務經驗，志工們都說「下次還要再來手作步道」。

管理處指出，手作步道展現友善外，藉由親手接觸土壤和石頭，可了解如何維護步道，並觀察步道是受何種自然力所破壞，如水流沖蝕或土石崩塌，深植無痕山林的觀念。

管理處表示，羅東林區管理處轄管的自然步道有21條，為符合民眾需求及維護環境生態，自2015年起，在太平山國家森林遊樂區辦理手作步道工作假期，對外招募志工，以手作方式來維護自然步道，配合豐富多樣且專業的課程，邀請步道師、獸醫師及樹藝師授課，讓學員將整個生態及環境知識帶回家。

太平山鳩之澤自然步道全長1.2公里，走完全程約1小時，有220公尺是號召包括瑞典...
太平山鳩之澤自然步道全長1.2公里，走完全程約1小時，有220公尺是號召包括瑞典與台灣等志工用手工打造。圖／林務局羅東林區管理處提供
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羅東太平山

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