宜蘭縣長林姿妙議會備詢麥克風沒關 碎念「嘜擱害我」爆全場

2019-05-23 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣長林姿妙今天在議會備詢時，破天荒由秘書長上台報告，全程陪坐在縣長旁答詢，挨轟破壞體制；下午秘書長未上台，但林姿妙備詢時數度與議員搶詞，情急下忘了麥克風沒關，脫口稱議員「大哥」，還碎念「嘜擱害我」。民進黨團總召陳文昌嘲諷林答詢像在聊天「答嘴鼓」，答非所問。

林姿妙上任後，今天首度上台面對縣長施政總質詢。她表示，因為有些議員都不讓她答覆說明，這會讓外界誤認為她什麼都不懂，所以她尊重議員，很希望能夠把問題向議員說明清楚。

議員劉添梧跟林姿妙的堂兄曾是結拜兄弟，林私下偶爾會稱呼劉議員「大哥」。今天下午劉添梧與議員謝燦輝聯合質詢，批評財政問題與羅東公共設施保留地時，林姿妙數度搶著要回答；不過當議員繼續追問時，她答不上來又請單位主管答覆，她自己要做結論，好幾次誤稱議員「大哥」又改口議員才對。

林姿妙因為急答詢，與議員言詞交鋒，雙方一來一往，有時未經質詢議員或議長同意，坐在報告台就搶著答詢，當場被議員要求她站起來回答。劉添梧表示他提出來的問題是為了縣長好，未料林姿妙麥克風沒關，竟笑著碎念「嘜擱害我」，引爆全場譁然，議論紛紛。

陳文昌說，縣長在議會備詢要有個樣子，不是跟議員聊天，你一句我一句，上午時不但要秘書長陪坐在報告台幫忙答詢，下午自己答詢時像跟議員聊天「 答嘴鼓」，嘲諷她是宜蘭第一人、歷史第一人。