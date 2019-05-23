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「我們與災難的距離」 東華藝文活動25日登場

2019-05-23 17:45聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

國立東華大學藝術學院師生以人與環境的關係，衝突與共存為核心理念，舉辦藝文活動「前震子」，並聯合周圍的友好店家，在花蓮舊鐵道園區舉辦「還好嗎」藝術市集的活動。在25日開幕活動當天將邀請音樂系學生們，在藝托邦門前廣場舉辦大型的戶外音樂會「寂靜之聲」。

東華大學表示，由於台灣特殊的地理因素，大小不斷的地震是人們的日常，更是共同成長記憶。其中記憶猶新的0206美崙斷層錯動，使得許多房舍，包含雲門翠堤大樓以及統帥飯店倒塌的事件，成為花蓮人心中難以抹滅的傷痛。

東華藝術學院的師生們選擇以災難作為主題，讓大家重新審視「身處都市化的地區，人類與自然環境究竟該如何共處」的課題。在「前震子」的活動中，藝術學院的同學發揮專長，以災難和人與環境的關係所創作的藝術作品，還有因應本次主題演奏的大型戶外音樂饗宴。

藝托邦內的靜態藝術品創作題材包含非洲豬瘟、塑化劑、地震紀錄片、近年太平洋島國造成大型災害的地震，及桃芝颱風過後的部落重建等。音樂系的師生將帶來陣容達數十人的大型交響樂團，並演奏切合災難過後的療癒為主題的曲目，於開幕日演出共4場。

同時邀請曾參與第一線救災的相關單位重述當時的情景，以及災後他們如何帶領民眾自絕望的心境中走出。另位於舊鐵道園區的藝術市集也是以療癒人心為目的，安排各式溫暖的手作小物、速寫等，藉此關心與參與社會。

藝文活動「前震子」即將於5月25日起至6月2日為止，靜態展演和講座在藝托邦藝文空間（花蓮市光復街65巷5號），戶外音樂會在藝托邦門口，藝術市集在舊鐵道園區（藝托邦藝文空間的兩側）。

東華大學藝術學院藝文活動25日登場。圖／東華大學提供
東華大學藝術學院藝文活動25日登場。圖／東華大學提供
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